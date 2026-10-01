Caso Negreira: Uefa analisa novos documentos do Real Madrid em acusação contra Barcelona

A Uefa confirmou o recebimento de um volume substancial de documentos apresentados pelo Real Madrid a respeito do chamado “Caso Negreira”, referente a pagamentos efetuados pelo Barcelona a um ex-dirigente da arbitragem espanhola. O desdobramento, registrado nesta quinta-feira, 1º, motivou manifestações oficiais dos dois clubes espanhóis: de um lado, a diretoria do Real Madrid exige sanções rápidas e exemplares contra o rival. De outro, o Barcelona nega a abertura de um novo processo disciplinar, esclarecendo que as apurações iniciadas em 2023 jamais foram encerradas.

Em comunicado oficial, o Real Madrid afirmou que a denúncia encaminhada à entidade europeia contém evidências sobre fatos de “extraordinária gravidade”, capazes de afetar a integridade das competições e a confiança no sistema arbitral. A representação madrilenha foca nos repasses financeiros no valor total de 8,4 milhões de euros (cerca de 49 milhões de reais), efetuados pelo clube catalão entre 2001 e 2018 a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, então vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha. O Real Madrid sustentou que a situação expõe uma “estrutura de influência indevida sobre o corpo de arbitragem” e defendeu uma “resposta firme, exemplar e imediata no âmbito desportivo”.

Em resposta às notícias sobre a suposta reativação do caso, o FC Barcelona emitiu uma nota destacando que a Uefa não abriu novos procedimentos contra a instituição, mantendo a avaliação dentro da apuração aberta há três anos. O clube blaugrana reproduziu o posicionamento do órgão europeu, que confirma que os Inspetores de Ética e Disciplina apenas “avaliarão os documentos como parte de sua revisão em andamento”, sem emitir julgamento sobre o mérito das peças apresentadas. A diretoria catalã ressaltou ainda que não recebeu nenhuma nova exigência nem a cópia da queixa do adversário, e lembrou que continua participando normalmente das competições continentais com licença da Uefa.

A apuração no âmbito desportivo europeu ocorre em paralelo ao processo criminal em trâmite na Justiça espanhola. Embora eventuais infrações no âmbito nacional da Liga espanhola já estejam prescritas, a direção da Uefa já havia classificado o caso como de extrema gravidade em declarações anteriores, reiterando que as regras disciplinares da entidade não estabelecem prescrição para desvios dessa natureza. Cabe agora aos inspetores disciplinares analisar o material entregue pelo Real Madrid para determinar se haverá novas solicitações ou desdobramentos práticos para as partes envolvidas.