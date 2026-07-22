Casimiro Miguel exibe coleção de troféus após feito da CazéTV na Copa

A CazéTV terminou a cobertura da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 19, emplacando 29 das 30 transmissões ao vivo mais assistidas do YouTube em todo o mundo durante o torneio. O levantamento considera o pico de audiência simultânea registrado nas lives da plataforma e reforça a liderança do projeto comandado por Casimiro Miguel no consumo digital de esportes.

Nas redes sociais, o streamer comemorou o feito com registros de momentos no Mundial, além de mostrar seus “troféus”: quatro placas de diamante concedidas pelo YouTube. “Obrigado, Copa do Mundo! Obrigado, galera! Vamos por mais, juntos”, escreveu na legenda de uma galeria de fotos nas quais aparece em entrevistas nos gramados, no estúdio e ao lado da equipe da CazéTV.

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Entre os maiores sucessos da competição estão a semifinal entre França e Espanha, transmitida com exclusividade pelo canal, e os jogos da seleção brasileira, que quebraram sucessivos recordes de audiência na plataforma digital. Ao longo da Copa, a CazéTV chegou a registrar dezenas de milhões de dispositivos conectados simultaneamente, consolidando o canal como um dos principais fenômenos do streaming esportivo. A única transmissão que escapou do domínio da CazéTV no Top 30 foi um vídeo de uma aterrissagem lunar feita pelo programa espacial da Índia em agosto de 2023.

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