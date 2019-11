Iker Casillas volta a treinar seis meses depois de sofrer um infarto

O goleiro espanhol do Porto, Iker Casillas, de 38 anos, voltou a calçar chuteiras e luvas nesta segunda-feira 4, seis meses depois de sofrer um infarto, anunciou o ex-jogador da seleção espanhola em sua conta no Twitter.

“6 meses e 3 dias que vocês estavam no armário”, escreveu o veterano com uma foto de um par de chuteiras. Vítima do infarto em maio, Casillas passou a fazer parte da comissão técnica do Porto durante seu período de transição.

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla… ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

Integrante do histórico elenco da seleção espanhola que conquistou uma Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2012), Iker Casillas apareceu no centro de treinamento do Porto em julho.

O time português contratou o goleiro argentino Agustín Marchesín para substituir Casillas enquanto ele não decide se volta aos campos ou se opta pela aposentadoria.