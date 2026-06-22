Casemiro se chateia ao ser questionado de nível da seleção brasileira na Copa

Um dos líderes da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o volante Casemiro divide o posto de capitão com Marquinhos sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O experiente jogador de 34 anos iniciou o torneio sob intensa pressão após uma estreia discreta, mas vem tentando dar a volta por cima fisicamente desde a segunda rodada, na partida contra o Haiti. Fora das quatro linhas, ele acabou de acertar sua transferência para o Inter Miami dos Estados Unidos, onde jogará ao lado de Lionel Messi após deixar o Manchester United.

Ao ser perguntado em que lugar colocaria a seleção brasileira diante do nível dos adversários nesta Copa, ele se zangou. Não gostou nada da pergunta e fechou a cara ao responder, de forma impaciente: “Como assim comparação? Não vou comparar (suspira)… Futebol é jogado e quem ganha é o melhor. O que erra menos é o melhor. É difícil falar de nível. Copa do Mundo não tem margem de erro, é apenas um jogo…”.

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