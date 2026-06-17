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Esporte

Ainda sem Neymar em campo, seleção já tem um vilão na Copa

Volante virou assunto após estreia do Brasil com empate para o Marrocos, no sábado, 13

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 08h10
Jogadores da seleção brasileira de futebol, com uniformes amarelos e calções azuis, perfilados no campo antes de uma partida, com um árbitro em primeiro plano e torcedores nas arquibancadas
Seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Ayman Aref/NurPhoto via/Getty Images)
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Em boa parte do tempo, Casemiro foi titular do Brasil diante do Marrocos no sábado, 13, quando estreou na Copa do Mundo. O empate teve gosto de derrota para o torcedor que sonha com o ainda distante hexa.

Disputando mais uma Copa pela seleção brasileira, o volante foi substituído no intervalo. Fabinho, outro experiente meio-campista, entrou e deu consistência ao Brasil contra a seleção marroquina. Enquanto Neymar segue no banco, sem liberação da equipe médica por tratar de uma lesão que se arrasta há semanas, tem cabido a Casemiro o papel de “vilão” da vez.

Não só levou cartão amarelo ainda no primeiro tempo por um lance desnecessário. Casemiro teve dificuldades de mobilidade, intensidade e cobertura defensiva em um meio-campo que acabou dominado pelos marroquinos em boa parte do primeiro tempo. Outro fator é a idade. Aos 34 anos, continua sendo um jogador de experiência e liderança, mas atua numa posição em que o desgaste físico costuma aparecer mais rapidamente. É nítida a percepção de que ele não consegue mais cobrir tantos espaços quanto nos tempos de Real Madrid, quando era considerado um dos melhores volantes do mundo.

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No mais, é de uma liderança forte. Por ser capitão em muitos momentos da carreira, Casemiro fala com autoridade, cobra companheiros e assume responsabilidades. A questão é: Casemiro ainda consegue entregar o mesmo nível de desempenho que o transformou em campeão europeu?

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Um árbitro de futebol, vestindo uniforme preto, levanta um cartão amarelo para um jogador brasileiro, que usa camisa amarela e shorts azuis, caminhando com expressão séria em campo verde. Torcedores desfocados e coloridos preenchem as arquibancadas ao fundo
Casemiro, depois se errar muitos passes e levar amarelo foi substituído no intervalo (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Ele e os demais jogadores de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira, 19, às 21h30, para enfrentar o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Ainda não está confirmado se Neymar, enfim, entrará em campo.

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Casemiro (jogador)
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