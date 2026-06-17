Ainda sem Neymar em campo, seleção já tem um vilão na Copa

Em boa parte do tempo, Casemiro foi titular do Brasil diante do Marrocos no sábado, 13, quando estreou na Copa do Mundo. O empate teve gosto de derrota para o torcedor que sonha com o ainda distante hexa.

Disputando mais uma Copa pela seleção brasileira, o volante foi substituído no intervalo. Fabinho, outro experiente meio-campista, entrou e deu consistência ao Brasil contra a seleção marroquina. Enquanto Neymar segue no banco, sem liberação da equipe médica por tratar de uma lesão que se arrasta há semanas, tem cabido a Casemiro o papel de “vilão” da vez.

Não só levou cartão amarelo ainda no primeiro tempo por um lance desnecessário. Casemiro teve dificuldades de mobilidade, intensidade e cobertura defensiva em um meio-campo que acabou dominado pelos marroquinos em boa parte do primeiro tempo. Outro fator é a idade. Aos 34 anos, continua sendo um jogador de experiência e liderança, mas atua numa posição em que o desgaste físico costuma aparecer mais rapidamente. É nítida a percepção de que ele não consegue mais cobrir tantos espaços quanto nos tempos de Real Madrid, quando era considerado um dos melhores volantes do mundo.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

Continua após a publicidade

No mais, é de uma liderança forte. Por ser capitão em muitos momentos da carreira, Casemiro fala com autoridade, cobra companheiros e assume responsabilidades. A questão é: Casemiro ainda consegue entregar o mesmo nível de desempenho que o transformou em campeão europeu?

Continua após a publicidade

Ele e os demais jogadores de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira, 19, às 21h30, para enfrentar o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Ainda não está confirmado se Neymar, enfim, entrará em campo.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)