Casal carioca escolhido para posicionar a bola em jogo do Brasil e Haiti na Copa

A posição mais desejada pelo torcedor na Copa do Mundo será ocupada por um casal carioca: entrar em campo, antes mesmo dos jogadores, para posicionar a bola oficial no gramado, para o início da segunda partida da Seleção Brasileira, contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, no estádio da Filadélfia. Carol de Paula e Carol Jacques, conhecidas como “Carolixas”, foram escolhidas as Capitãs de Estádio, ativação global da Adidas reservada a um único participante por jogo, no centro do ritual de abertura.

Casadas desde 2025, as flamenguistas foram selecionadas pela autenticidade que as define na internet, onde acumulam mais de 13 milhões de seguidores, tornando-se símbolo da representatividade LGBT+ no futebol.

A cerimônia das anfitriãs seguirá um roteiro VIP: 20 minutos antes do jogo, as duas passam pelo túnel dos jogadores das seleções; 15 minutos antes, posicionam a Trionda no pedestal em campo, um gesto que será transmitido ao vivo para uma audiência global. Aos 10 minutos, se deslocam até a beira do campo e acompanham, ao lado do banco de reservas, a cerimônia pré-jogo, incluindo a execução dos hinos nacionais. Nos instantes finais, são conduzidas por um representante da FIFA e retiradas de campo.

“Carregar a Trionda até aquele pedestal será como tocar algo sagrado. A gente já imagina o peso e a leveza que será aquele momento”, comemora Carol de Paula, que sonhava ser futebolista. “Tudo começou com o amor pelo Mengão. E o futebol nos trouxe até aqui, até esse momento que é maior do que a gente”, lembra Carol Jacques.

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