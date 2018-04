Casagrande passa mal e deixa transmissão da Globo no intervalo

Walter Casagrande Júnior, ex-jogador e hoje comentarista da TV Globo, passou mal durante a final entre Palmeiras e Corinthians, nesse domingo, e precisou deixar a transmissão do Derby para ser atendido por médicos. O narrador Cléber Machado chegou a confirmar a situação ainda no ar.

“Você percebeu, agora quase 24 minutos, que o Casagrande depois do segundo tempo não voltou para a nossa transmissão. Teve uma indisposição aqui, ficou meio indisposto o Casa. O pessoal aqui do serviço médico do Palmeiras deu uma olhada, fez o atendimento, ele está legal, mas está sendo poupado do segundo tempo. Recuperação boa para o Casagrande, uma indisposiçãozinha do nosso Casagrande. É a ausência no segundo tempo”, explicou o âncora.

O comentarista foi internado no Totalcor, no Jardins (São Paulo), foi examinado e está bem, mas passará a noite no hospital em observação.

As informações iniciais indicam que Casagrande sofreu um mal-estar. Há suspeita até de um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou até mesmo de um infarto, mas a real condição do comentarista ainda não foi confirmada.

Casagrande tem 54 anos, ficou famoso pela parceria com Sócrates quando defendia o Corinthians, mas também atuou por Flamengo, São Paulo e outros clubes. O ex-atacante nunca escondeu sua luta diária como dependente químico.

(com Gazeta Press)