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Esporte

Casa Pia x Benfica: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 17, em Rio Maior, pela segunda rodada da Liga Portugal

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 11h15
RIO MAIOR, PORTUGAL - DECEMBER 2: Fixture before the start of the Liga Portugal Betclic match between Casa Pia AC and Portimonense SC at Estadio Municipal de Rio Maior on December 2, 2023 in Rio Maior, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Estádio Municipal de Rio Maior (Gualter Fatia/Getty Images)
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Casa Pia x Benfica: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Casa Pia e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira, 17, às 16h15 (horário de Brasília), ou às 20h15 (horário de Portugal continental), no Estádio Municipal de Rio Maior, pela segunda rodada da Liga Portugal 2026/27. O confronto encerra a rodada e coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam a primeira vitória na competição.

O Benfica chega pressionado depois de tropeçar logo na estreia. A equipe comandada por Marco Silva empatou por 2 a 2 com o Académico de Viseu, no Estádio da Luz, e somou apenas um ponto na abertura do campeonato. O resultado aumentou a importância da visita ao Casa Pia, especialmente para uma equipe que entra na temporada como uma das candidatas ao título português.

Marco Silva também terá mudanças importantes na formação.

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Fredrik Aursnes está fora enquanto recupera a melhor condição física após uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e uma gastroenterite. Já Amar Dedic deixou o Benfica para se transferir ao Newcastle. A tendência é que Vangelis Pavlidis retorne ao comando do ataque, com Rafa Silva, Prestianni e Andreas Schjelderup aparecendo entre as principais opções para o setor ofensivo. Leandro Barreiro também pode ganhar espaço no meio-campo.

O Casa Pia, por sua vez, também procura reação depois de começar o campeonato com derrota. Os Gansos perderam por 1 a 0 para o Marítimo, na Madeira, com gol de Raphael Guzzo, e chegam à segunda rodada ainda sem pontuar. Agora, diante de um dos favoritos ao título, a equipe de Filipe Coelho aposta no fator casa e em nomes como Henrique Araújo, Rochinha e Korede Osundina para tentar surpreender os Encarnados.

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Onde assistir a partida entre Casa Pia e Benfica?

Casa Pia e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira, 17, às 16h15 (horário de Brasília), ou às 20h15 (horário de Portugal continental), no Estádio Municipal de Rio Maior, pela segunda rodada do Campeonato Português.

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No Brasil, a partida terá transmissão da ESPN e do Disney+. Em Portugal, o confronto será transmitido ao vivo pela Sport TV 1.

Prováveis escalações:

Casa Pia: André Gomes; André Geraldes, João Goulart, David Sousa e Abdu Conté; Sebastián Pérez, Lawrence Ofori e Gabi Pereira; Korede Osundina, Henrique Araújo e Rochinha. Técnico: Filipe Coelho.

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Benfica: Samuel Soares; Alexander Bah, Tomás Araújo, Clément Lenglet e Samuel Dahl; Leandro Barreiro e Enzo Barrenechea; Gianluca Prestianni, Rafa Silva e Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva. 

ARBITRAGEM

  • Árbitro: João Pinheiro;
  • Assistentes: Luciano Maia e Hugo Marques;
  • Quarto árbitro: Gonçalo Neves;
  • VAR: Rui Costa;
  • AVAR: Tiago Leandro.
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TAGS:
Benfica
Futebol: onde assistir
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