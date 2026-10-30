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Esporte

Carro icônico de Ayrton Senna vai a leilão por bagatela milionária

Honda NSX era usado pelo piloto na europa, e aparece em documentários e fotos famosas

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 13h07
Ayrton Senna, de óculos escuros, camisa listrada e calça clara, caminha segurando uma sacola verde e a chave de um carro esportivo vermelho, estacionado em uma vaga azul com faixa branca. Ao fundo, uma placa vermelha com MR AYRTON SENNA e uma cerca preta.
Senna e o Honda: veículo foi disponibilizado para ele pela montadora (Sotheby's/Divulgação)
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Um Honda NSX de 1991, usado por Ayrton Senna, será leiloado neste sábado, 31, em Londres, com expectativa de ser arrematado por mais de 5 milhões de reais. O negócio está sendo conduzido pela tradicional casa de leilões RM Sotheby’s.

Disponibilizado pela Honda para uso pessoal de Senna durante sua estadia em Portugal, o esportivo ficou conhecido por aparecer em uma fotografia em que o tricampeão da Fórmula 1 aparece lavando o carro. O veículo era guardado em Lisboa, e entregue ao piloto brasileiro sempre que ele chegava ao país.

“Senna fez bom uso do carro durante a etapa europeia da temporada de 1991. Ele se deslocava diariamente para o Grande Prêmio de Portugal em Estoril, corrida na qual se classificou em 3º e terminou em 2º, a bordo do chassi T000233, que também aparece no documentário de 1992, Ayrton Senna: Racing Is In My Blood , com Senna soltando a embreagem bruscamente e fazendo as rodas traseiras patinarem diante das câmeras”, atesta o anúncio. 

Carro esportivo vermelho, modelo Honda NSX, estacionado em uma pista de asfalto. O veículo tem teto preto e rodas prateadas. Ao fundo, uma cerca de proteção e um morro gramado sob céu nublado.
O NSX de Senna (Sotheby's/Divulgação)
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Depois da morte do piloto, em maio de 1994, o carro ficou sob os cuidados da concessionária Nipomotor, e adquirido posteriormente pelo proprietário da MSCAR Comércio de Automóveis SA, sediada em Faro, no Algarve, até ser comprado pelo colecionador Robert McFagan em 2013. 

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Em 2019, o veículo marcou presença em Ímola, como parte das homenagens pelos  25 anos da morte de Senna. Fundador da equipe Minardi, Giancarlo Minardi pilotou o esportivo, que retornou em 2024 ao Japão, adquirido pelo atual proprietário.

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Agora, o carro está de volta ao Reino Unido para ser leiloado. “Nenhum modelo de carro de rua está mais associado à vida da lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna, do que o NSX”, atesta a cada de leilões. “Registrado em filmes e fotografias icônicas, o chassi T000233 está pronto para ser admirado por um novo entusiasta do automobilismo.”

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