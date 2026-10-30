Carro icônico de Ayrton Senna vai a leilão por bagatela milionária

Um Honda NSX de 1991, usado por Ayrton Senna, será leiloado neste sábado, 31, em Londres, com expectativa de ser arrematado por mais de 5 milhões de reais. O negócio está sendo conduzido pela tradicional casa de leilões RM Sotheby’s.

Disponibilizado pela Honda para uso pessoal de Senna durante sua estadia em Portugal, o esportivo ficou conhecido por aparecer em uma fotografia em que o tricampeão da Fórmula 1 aparece lavando o carro. O veículo era guardado em Lisboa, e entregue ao piloto brasileiro sempre que ele chegava ao país.

“Senna fez bom uso do carro durante a etapa europeia da temporada de 1991. Ele se deslocava diariamente para o Grande Prêmio de Portugal em Estoril, corrida na qual se classificou em 3º e terminou em 2º, a bordo do chassi T000233, que também aparece no documentário de 1992, Ayrton Senna: Racing Is In My Blood , com Senna soltando a embreagem bruscamente e fazendo as rodas traseiras patinarem diante das câmeras”, atesta o anúncio.

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Em 2019, o veículo marcou presença em Ímola, como parte das homenagens pelos 25 anos da morte de Senna. Fundador da equipe Minardi, Giancarlo Minardi pilotou o esportivo, que retornou em 2024 ao Japão, adquirido pelo atual proprietário. Continua após a publicidade Agora, o carro está de volta ao Reino Unido para ser leiloado. “Nenhum modelo de carro de rua está mais associado à vida da lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna, do que o NSX”, atesta a cada de leilões. “Registrado em filmes e fotografias icônicas, o chassi T000233 está pronto para ser admirado por um novo entusiasta do automobilismo.” Continua após a publicidade