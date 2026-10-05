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Esporte

Carol Gil, do São Paulo, é chamada para substituir zagueira do Corinthians cortada da seleção

Defensora integra elenco que disputará dois amistosos contra a Argentina

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 14h04 | Atualizado em 5 out 2026, 14h05
Jogadora de futebol feminina com rabo de cavalo, vestindo uniforme branco do São Paulo, correndo em campo verde com uma bola branca e azul ao lado, durante uma partida
Carol Gil, zagueira do São Paulo, na final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026 (Rebeca Reis / Staff Images Woman/CBF)
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Carol Gil, do São Paulo, é chamada para substituir zagueira do Corinthians cortada da seleção Priorize VEJA no Google

Carol Gil, do São Paulo, foi convocada nesta segunda, 5, pelo técnico Arthur Elias para os amistosos da seleção brasileira na data Fifa de outubro. A zagueira substitui Thais Ferreira, do Corinthians, que sentiu um desconforto limitante no joelho esquerdo e foi cortada.

Thais já tinha se apresentado à seleção brasileira no Rio Grande do Sul. Em nota, a CBF desejou boa recuperação para a atleta.

Aos 22 anos, Carol Gil se destacou na campanha vitoriosa do São Paulo no Brasileirão Feminino. As Soberanas empataram em 1 a 1 com o Corinthians no sábado, 3, no jogo de volta da final do torneio. Com a vantagem de um gol conquistada no jogo de ida, o Tricolor se sagrou campeão. As suas companheiras de defesa, Tayla e a goleira Carlinha também foram convocadas para a seleção brasileira e já se apresentaram.

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A seleção brasileira feminina enfrentará a Argentina em dois amistosos: no sábado, 10, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e na terça, 13, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

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