Carol Gil, do São Paulo, é chamada para substituir zagueira do Corinthians cortada da seleção
Defensora integra elenco que disputará dois amistosos contra a Argentina
Carol Gil, do São Paulo, foi convocada nesta segunda, 5, pelo técnico Arthur Elias para os amistosos da seleção brasileira na data Fifa de outubro. A zagueira substitui Thais Ferreira, do Corinthians, que sentiu um desconforto limitante no joelho esquerdo e foi cortada.
Thais já tinha se apresentado à seleção brasileira no Rio Grande do Sul. Em nota, a CBF desejou boa recuperação para a atleta.
Aos 22 anos, Carol Gil se destacou na campanha vitoriosa do São Paulo no Brasileirão Feminino. As Soberanas empataram em 1 a 1 com o Corinthians no sábado, 3, no jogo de volta da final do torneio. Com a vantagem de um gol conquistada no jogo de ida, o Tricolor se sagrou campeão. As suas companheiras de defesa, Tayla e a goleira Carlinha também foram convocadas para a seleção brasileira e já se apresentaram.
A seleção brasileira feminina enfrentará a Argentina em dois amistosos: no sábado, 10, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e na terça, 13, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife.