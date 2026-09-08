Carlos Alcaraz x Ben Shelton no US Open hoje: saiba horário e onde assistir
Americano e espanhol se enfrentam nesta terça-feira, 8, pelas quartas de final em Nova York
Carlos Alcaraz e Ben Shelton fazem nesta terça-feira, 8 um dos jogos mais aguardados das quartas de final do US Open 2026. O confronto será disputado no Arthur Ashe Stadium, em Nova York, com início previsto para não antes das 21h10 (horário de Brasília).
A partida integra a sessão noturna do principal estádio do complexo de Flushing Meadows e acontece após o duelo feminino entre Jessica Pegula e Emma Navarro, também pelas quartas de final. O confronto está marcado para 20h (no horário de Brasília).
Alcaraz chega às quartas embalado por uma campanha segura. Nas oitavas, o espanhol derrotou o americano Tommy Paul por 6/4, 6/3 e 6/4, sem ceder sets. Atual campeão do torneio e número 3 do mundo, ele tenta manter viva a defesa do título em Nova York e busca o tricampeonato, já que também foi campeão em 2022.
Do outro lado, Shelton joga diante da torcida e também atravessa ótimo momento. O americano, número 9 do ranking e cabeça de chave 8, eliminou Stefanos Tsitsipas por 6/2, 6/3 e 6/4 nas oitavas. A presença do tenista entre os oito melhores ajuda a explicar uma edição particularmente forte para os Estados Unidos: seis jogadores do país chegaram às quartas das chaves masculina e feminina, maior número desde 2002.
O histórico, porém, pesa a favor de Alcaraz. O espanhol venceu os três encontros anteriores contra Shelton. O mais recente ocorreu nas oitavas de final de Roland Garros, em 2025, quando Alcaraz venceu em quatro sets. Antes, havia superado o americano na Laver Cup de 2024 e no Masters 1000 de Toronto de 2023.
Alcaraz x Shelton: horário e onde assistir
- Partida: Carlos Alcaraz x Ben Shelton
- Competição: US Open 2026
- Fase: quartas de final
- Data: terça-feira, 8 de setembro
- Horário: a partir de 21h10 (de Brasília)
- Local: Arthur Ashe Stadium, Nova York
- Onde assistir: ESPN 2 e Disney+