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Esporte

Carlos Alcaraz x Ben Shelton no US Open hoje: saiba horário e onde assistir

Americano e espanhol se enfrentam nesta terça-feira, 8, pelas quartas de final em Nova York

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 15h54 | Atualizado em 8 set 2026, 15h55
PARIS, FRANCE - JUNE 01: Carlos Alcaraz (R) of Spain comes to the net to greet Ben Shelton of United States after victory during the Men's Singles Fourth Round match on Day Eight of the 2025 French Open at Roland Garros on June 01, 2025 in Paris, France. (Photo by Andy Cheung/Getty Images)
Ben Shelton e Carlos Alcaraz após a partida pelas oitavas de final de Roland Garros em 2025  (Andy Cheung/Getty Images)
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Carlos Alcaraz x Ben Shelton no US Open hoje: saiba horário e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

Carlos Alcaraz e Ben Shelton fazem nesta terça-feira, 8 um dos jogos mais aguardados das quartas de final do US Open 2026. O confronto será disputado no Arthur Ashe Stadium, em Nova York, com início previsto para não antes das 21h10 (horário de Brasília).

A partida integra a sessão noturna do principal estádio do complexo de Flushing Meadows e acontece após o duelo feminino entre Jessica Pegula e Emma Navarro, também pelas quartas de final. O confronto está marcado para 20h (no horário de Brasília).

Alcaraz chega às quartas embalado por uma campanha segura. Nas oitavas, o espanhol derrotou o americano Tommy Paul por 6/4, 6/3 e 6/4, sem ceder sets. Atual campeão do torneio e número 3 do mundo, ele tenta manter viva a defesa do título em Nova York e busca o tricampeonato, já que também foi campeão em 2022.

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Do outro lado, Shelton joga diante da torcida e também atravessa ótimo momento. O americano, número 9 do ranking e cabeça de chave 8, eliminou Stefanos Tsitsipas por 6/2, 6/3 e 6/4 nas oitavas. A presença do tenista entre os oito melhores ajuda a explicar uma edição particularmente forte para os Estados Unidos: seis jogadores do país chegaram às quartas das chaves masculina e feminina, maior número desde 2002.

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O histórico, porém, pesa a favor de Alcaraz. O espanhol venceu os três encontros anteriores contra Shelton. O mais recente ocorreu nas oitavas de final de Roland Garros, em 2025, quando Alcaraz venceu em quatro sets. Antes, havia superado o americano na Laver Cup de 2024 e no Masters 1000 de Toronto de 2023.

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Alcaraz x Shelton: horário e onde assistir

  • Partida: Carlos Alcaraz x Ben Shelton
  • Competição: US Open 2026
  • Fase: quartas de final
  • Data: terça-feira, 8 de setembro
  • Horário: a partir de 21h10 (de Brasília)
  • Local: Arthur Ashe Stadium, Nova York
  • Onde assistir: ESPN 2 e Disney+
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TAGS:
Tênis
US Open
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