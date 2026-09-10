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Esporte

Carlo Ancelotti responde à crítica de Thiago Silva por causa de escalação

Lista para amistosos foi divulgada nesta quarta-feira, 9

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h07 | Atualizado em 10 set 2026, 14h00
Homem idoso de cabelos grisalhos, óculos pretos e terno escuro com gravata azul, olhando para a esquerda com expressão séria, em um ambiente esportivo desfocado
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/AFP)
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Carlo Ancelotti responde à crítica de Thiago Silva por causa de escalação Priorizar nos meus resultados Google

Carlo Ancelotti respondeu às críticas de Thiago Silva sobre a reformulação da seleção brasileira e defendeu a decisão de dar espaço aos jogadores mais jovens neste início de novo ciclo. Na terça-feira, 8, o zagueiro do Fluminense afirmou que atletas experientes não deveriam ser descartados e que a renovação deveria ocorrer “passo a passo”.

“É muito difícil ser jogador de seleção brasileira, é muito diferente de clube. Ele vem do futebol europeu que é mais fácil fazer. Aqui não funciona assim. Você precisa mudar e dar resultado. E, se possível, jogar bem. Eu não gosto desse tipo de mudança. Não concordo, porém ele que está no comando”, comentou Silva em entrevista a uma rádio.

Na apresentação da nova convocação, Ancelotti disse que não considera a idade como um critério definitivo, mas reconheceu que, neste momento, a prioridade é observar nomes que possam estar no futuro da equipe. “Uma coisa é certa. O jogador de 34 ou 35 anos não vai ter futuro, é o presente. Se estiver preparado para jogar uma competição importante, vai estar na Seleção. Mas agora a prioridade é essa, priorizar os jovens”, declarou.

A lista para os amistosos contra Austrália e Índia tem oito estreantes. O treinador, porém, ressaltou que a porta continua aberta para os veteranos. “Para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos. Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles”, disse. Thiago Silva, de 41 anos, disputou quatro Copas do Mundo pela seleção e trabalhou com Ancelotti no Milan, em 2008.

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