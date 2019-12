Carinho de Jesus a Zagallo e domínio do Flamengo marcam premiação da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira, 10, o Prêmio Brasileirão 2019, reunindo os melhores jogadores das competições masculina e feminina da temporada, no Rio de Janeiro. Como esperado, o campeão Flamengo dominou a festa e colocou nove atletas entre os onze integrantes da seleção do campeonato.

O evento contou com a presença de inúmeras celebridades do futebol brasileiro. O momento principal da festa foi reservado para a entrega do prêmio de melhor técnico. Aos 88 anos, o tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo se esforçou para subir as escadas e foi ao palco entregar o prêmio de principal treinador a Jorge Jesus, com quem ficou conversando por cerca de dois minutos e de quem recebeu beijos carinhosos.

“Que honra receber esse troféu das mãos desse grande homem, essa lenda do futebol mundial. Obrigado pelo carinho e por este momento, Zagallo!”, escreveu o treinador português em suas redes sociais depois da comemoração.

A cerimônia contou com uma homenagem para Brusque, Náutico e Bragantino, campeões das Séries D, C e B, respectivamente. O futebol feminino também ganhou representatividade e os time do São Paulo e Ferroviária, que levantaram as taças do Brasileirão A2 e A1, nesta ordem, foram reverenciados. Pela primeira vez, a CBF unificou todos os prêmios da festa entre homens e mulheres.

Além de ter quase todo o time na escalação ideal do torneio, o Flamengo contou com representantes no gol mais bonito, com De Arrascaeta, contra o Ceará; de artilheiro, com Gabigol; de craque da galera, com Everton Ribeiro; e de melhor jogador, com Bruno Henrique. Dois jogadores do Athletico Paranaense, o goleiro Santos, e o meio-campista Bruno Guimarães, completaram a seleção do ano.

Publicidade

Todos os premiados:

Seleção Campeonato Brasileiro Feminino A1:

Goleira: Luciana (Ferroviária)

Lateral-direita: Fabiana (Internacional)

Zagueiras: Pardal (Corinthians) e Érika (Corinthians)

Publicidade

Lateral-esquerda: Tamires (Corinthians)

Meio-campistas: Aline Milene (Ferroviária), Maglia (Ferroviária), Gabi Zanotti (Corinthians) e Victoria (Corinthians)

Atacantes: Millene (Corinthians) e Glaucia (Santos)

Técnica: Tatiele Silveira (Ferroviária)

Publicidade

Seleção Campeonato Brasileiro masculino:

Goleiro: Santos (Athletico Paranaense)

Lateral-direito: Rafinha (Flamengo)

Zagueiros: Rodrigo Caio e Pablo Marí (Flamengo)

Publicidade

Lateral-esquerdo: Filipe Luis (Flamengo)

Meio-campistas: Gérson (Flamengo), Bruno Guimarães (Athletico Paranaense), Éverton Ribeiro (Flamengo) e De Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Bruno Henrique (Flamengo) e Gabigol (Flamengo)

Técnico: Jorge Jesus (Flamengo)

Publicidade

Revelação

Victoria (Corinthians)

Michael (Goiás)

Craque do Campeonato

Publicidade

Millene (Corinthians)

Bruno Henrique (Flamengo)

Prêmio Fair Play

Corinthians

Publicidade

(com Gazeta Press)