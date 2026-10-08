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Esporte

Capitão da seleção suíça é multado por usar certificado falso de vacinação

Granit Xhaka precisou prestar contas à justiça e vai ficar de fora da equipe

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h02 | Atualizado em 8 out 2026, 18h08
Jogador de futebol com camisa vermelha e detalhes brancos, tatuagens no braço, cobrindo o rosto com a mão, expressão de desapontamento em campo. O fundo está desfocado com a plateia
Granit Xhaka durante partida contra a Argentina (Foto por ERCIN ERTURK / ANADOLU / ANADOLU/AFP)
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O capitão da seleção suíça de futebol, Granit Xhaka, que ficou de fora das recentes partidas da Liga das Nações, recebeu uma multa por usar um certificado falso de vacinação contra a Covid-19, anunciou ele nesta quinta-feira, 8.

O jogador de 34 anos escreveu em sua conta no Instagram que foi condenado a “uma pena de 50 dias-multa de 3.000 francos suíços (cerca de R$ 20.280 na cotação atual) cada, com um período de prova de dois anos”. No total, o meio-campista da ‘Nati’foi multado em 150.000 francos suíços, o equivalente a R$ 905 915 na cotação atual.

“Aceito a decisão e assumo minha responsabilidade”, continuou ele no comunicado. “A pena não será executada se eu não cometer nenhuma infração durante esse período (de prova). Já paguei as custas do processo”, escreveu.

O caso aconteceu em 2022, mas veio a público em setembro, quando investigações chegaram a uma médica na Suíça acusada de emitir registros fraudulentos. O jogador assumiu a farsa, e disse ter estado “tomado pela angústia e por dúvidas” durante a pandemia e “desconfiado em relação às vacinas” para justificar o uso de dois certificados falsos de vacinação.

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Devido a esse processo, Xhaka e a Federação Suíça de Futebol (ASF) concordaram que o capitão não participaria da última convocação da seleção. Além do capitão, o atacante Breel Embolo foi cortado por incorrer na mesma infração.

(Com AFP)

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