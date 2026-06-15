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Esporte

Capitão da seleção do Irã traduz o clima geopolítico da Copa do Mundo

Mehdi Taremi estreia com seu país nesta segunda-feira, 15, no Mundial

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 22h30 | Atualizado em 15 jun 2026, 22h33
Irã na Copa do Mundo
(FromL) Iran's midfielder #21 Ahmad Noorollahi, Iran's midfielder #07 Alireza Jahanbakhsh and Iran's forward #09 Mehdi Taremi listen to the national anthem ahead of the Qatar 2022 World Cup Group B football match between England and Iran at the Khalifa International Stadium in Doha on November 21, 2022. (Photo by Fadel Senna / AFP) (Fadel Senna/AFP)
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Os jogos do Irã na Copa do Mundo são bastante aguardados por uma questão de ultrapassa os assuntos do futebol e chega à esfera geopolítica global, envolvendo, claro, um dos países-sede, os Estados Unidos. A fase de grupos (Grupo G) da Copa do Mundo de 2026 traz o primeiro confronto do Irã contra Nova Zelândia nesta segunda-feira, 15, às 22h00 (Horário de Brasília) no Estádio de Los Angeles.

Devido às tensões geopolíticas com o governo americano, a seleção do Irã está baseada em Tijuana, no México, e viajou aos Estados Unidos apenas nos dias das partidas. “Esse tipo de tensão mina a alegria e prejudica a mensagem da Fifa e do nosso povo, que é sobre futebol e a busca pela paz”, disse em uma coletiva o atacante do Olympiakos, Mehdi Taremi.

Depiis, Taremi, capitão da sua seleção, ainda complementou: “Acho que esta Copa do Mundo poderia ter proporcionado uma atmosfera melhor e espero que no futuro seja melhor para todos os torcedores, independentemente do time que apoiam”, completou.

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