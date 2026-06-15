Capitão da seleção do Irã traduz o clima geopolítico da Copa do Mundo

Os jogos do Irã na Copa do Mundo são bastante aguardados por uma questão de ultrapassa os assuntos do futebol e chega à esfera geopolítica global, envolvendo, claro, um dos países-sede, os Estados Unidos. A fase de grupos (Grupo G) da Copa do Mundo de 2026 traz o primeiro confronto do Irã contra Nova Zelândia nesta segunda-feira, 15, às 22h00 (Horário de Brasília) no Estádio de Los Angeles.

Devido às tensões geopolíticas com o governo americano, a seleção do Irã está baseada em Tijuana, no México, e viajou aos Estados Unidos apenas nos dias das partidas. “Esse tipo de tensão mina a alegria e prejudica a mensagem da Fifa e do nosso povo, que é sobre futebol e a busca pela paz”, disse em uma coletiva o atacante do Olympiakos, Mehdi Taremi.

Depiis, Taremi, capitão da sua seleção, ainda complementou: “Acho que esta Copa do Mundo poderia ter proporcionado uma atmosfera melhor e espero que no futuro seja melhor para todos os torcedores, independentemente do time que apoiam”, completou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)