Caos em Silverstone: Leclerc vence primeira na temporada e Bortoleto pontua pela Audi

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Charles Leclerc conquista sua primeira vitória de 2026 no GP da Grã-Bretanha, com Russell e Hamilton completando o pódio. A corrida em Silverstone foi repleta de reviravoltas: problemas para o líder Antonelli e abandono de Verstappen agitaram o campeonato, que agora está mais acirrado. Destaque para Bortoleto pontuando.

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O piloto Charles Leclerc venceu neste domingo, 05, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Essa foi a primeira vitória do monegasco na temporada de 2026, indicando uma importante recuperação dentro do campeonato. Completaram o pódio de Silverstone dois britânicos: George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc na Ferrari.

O líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), teve problemas no carro quando brigava pela liderança da corrida. Pelo rádio, o jovem italiano relatou à equipe falhas na suspensão dianteira esquerda e foi obrigado a parar nos boxes, o que atrapalhou o seu rendimento. A situação beneficiou momentaneamente o holandês Max Verstappen (Red Bull), que chegou a ocupar a segunda colocação da prova, porém, o tetracampeão mundial abandonou a poucas voltas do fim do GP.

A saída de Verstappen e a consequente entrada do Safety Car provocou a ida dos pilotos para os boxes, inclusive da dupla da Ferrari. No retorno ao traçado, Leclerc permaneceu como líder. Porém, para a surpresa das equipes, a direção de prova decidiu encerrar a etapa com o carro de segurança na pista. Essa decisão beneficiou diretamente Russell, que não fez nova parada e ganhou a segunda posição de Lewis Hamilton. Com isso, o piloto da Mercedes ultrapassou o compatriota na tabela, assumindo uma vantagem de quatro pontos no mundial.

A etapa de Silverstone também marcou uma grande atuação do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que cruzou em oitavo lugar e pontuou pela segunda vez no ano. O resultado deste domingo colocou fogo no campeonato, com Russell diminuindo a diferença para o líder Antonelli para 43 pontos, enquanto Hamilton, atual terceiro colocado, reduziu a desvantagem para 47 pontos.

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Classificação Final do GP de Silverstone:

Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine)