Caos em Silverstone: Leclerc vence primeira na temporada e Bortoleto pontua pela Audi
Líder Antonelli quebra, Verstappen abandona no fim e GP da Grã-Bretanha termina sob Safety Car com pódio duplo de Leclerc e Hamilton pela Ferrari
O piloto Charles Leclerc venceu neste domingo, 05, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Essa foi a primeira vitória do monegasco na temporada de 2026, indicando uma importante recuperação dentro do campeonato. Completaram o pódio de Silverstone dois britânicos: George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc na Ferrari.
O líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), teve problemas no carro quando brigava pela liderança da corrida. Pelo rádio, o jovem italiano relatou à equipe falhas na suspensão dianteira esquerda e foi obrigado a parar nos boxes, o que atrapalhou o seu rendimento. A situação beneficiou momentaneamente o holandês Max Verstappen (Red Bull), que chegou a ocupar a segunda colocação da prova, porém, o tetracampeão mundial abandonou a poucas voltas do fim do GP.
A saída de Verstappen e a consequente entrada do Safety Car provocou a ida dos pilotos para os boxes, inclusive da dupla da Ferrari. No retorno ao traçado, Leclerc permaneceu como líder. Porém, para a surpresa das equipes, a direção de prova decidiu encerrar a etapa com o carro de segurança na pista. Essa decisão beneficiou diretamente Russell, que não fez nova parada e ganhou a segunda posição de Lewis Hamilton. Com isso, o piloto da Mercedes ultrapassou o compatriota na tabela, assumindo uma vantagem de quatro pontos no mundial.
A etapa de Silverstone também marcou uma grande atuação do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que cruzou em oitavo lugar e pontuou pela segunda vez no ano. O resultado deste domingo colocou fogo no campeonato, com Russell diminuindo a diferença para o líder Antonelli para 43 pontos, enquanto Hamilton, atual terceiro colocado, reduziu a desvantagem para 47 pontos.
Classificação Final do GP de Silverstone:
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Charles Leclerc (Ferrari)
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George Russell (Mercedes)
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Lewis Hamilton (Ferrari)
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Lando Norris (McLaren)
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Isack Hadjar (Red Bull)
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Liam Lawson (Racing Bulls)
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Arvid Lindblad (Racing Bulls)
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Gabriel Bortoleto (Audi)
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Franco Colapinto (Alpine)
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Pierre Gasly (Alpine)