🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Esporte

Caos em Silverstone: Leclerc vence primeira na temporada e Bortoleto pontua pela Audi

Líder Antonelli quebra, Verstappen abandona no fim e GP da Grã-Bretanha termina sob Safety Car com pódio duplo de Leclerc e Hamilton pela Ferrari

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 13h46
Piloto de Fórmula 1 em macacão vermelho e capacete, com o punho erguido em celebração, em pé sobre um carro de corrida vermelho. Ao fundo, pessoas na sacada e céu azul com nuvens esparsas
Leclerc conquista sua primeira vitória na temporada de 2026 no GP da Grã-Bretanha (Bryn Lennon/Getty Images)
Continua após publicidade
Caos em Silverstone: Leclerc vence primeira na temporada e Bortoleto pontua pela Audi Priorize VEJA no Google

O piloto Charles Leclerc venceu neste domingo, 05, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Essa foi a primeira vitória do monegasco na temporada de 2026, indicando uma importante recuperação dentro do campeonato. Completaram o pódio de Silverstone dois britânicos: George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton, companheiro de equipe de Leclerc na Ferrari.

O líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), teve problemas no carro quando brigava pela liderança da corrida. Pelo rádio, o jovem italiano relatou à equipe falhas na suspensão dianteira esquerda e foi obrigado a parar nos boxes, o que atrapalhou o seu rendimento. A situação beneficiou momentaneamente o holandês Max Verstappen (Red Bull), que chegou a ocupar a segunda colocação da prova, porém, o tetracampeão mundial abandonou a poucas voltas do fim do GP.

A saída de Verstappen e a consequente entrada do Safety Car provocou a ida dos pilotos para os boxes, inclusive da dupla da Ferrari. No retorno ao traçado, Leclerc permaneceu como líder. Porém, para a surpresa das equipes, a direção de prova decidiu encerrar a etapa com o carro de segurança na pista. Essa decisão beneficiou diretamente Russell, que não fez nova parada e ganhou a segunda posição de Lewis Hamilton. Com isso, o piloto da Mercedes ultrapassou o compatriota na tabela, assumindo uma vantagem de quatro pontos no mundial.

Siga

A etapa de Silverstone também marcou uma grande atuação do brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que cruzou em oitavo lugar e pontuou pela segunda vez no ano. O resultado deste domingo colocou fogo no campeonato, com Russell diminuindo a diferença para o líder Antonelli para 43 pontos, enquanto Hamilton, atual terceiro colocado, reduziu a desvantagem para 47 pontos.

Continua após a publicidade

Classificação Final do GP de Silverstone:

  1. Charles Leclerc (Ferrari)

  2. George Russell (Mercedes)

  3. Lewis Hamilton (Ferrari)

  4. Lando Norris (McLaren)

  5. Isack Hadjar (Red Bull)

  6. Liam Lawson (Racing Bulls)

  7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

  8. Gabriel Bortoleto (Audi)

  9. Franco Colapinto (Alpine)

  10. Pierre Gasly (Alpine)

Publicidade
TAGS:
F1
Ferrari
Lewis Hamilton
Mercedes Benz
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).