Isaquias Queiroz conquistou o título no Campeonato Brasileiro de Canoagem nesta sexta-feira, em Curitiba, no Paraná. O baiano venceu na categoria olímpica C1 1000m, deixando seu companheiro Erlon de Souza no segundo lugar.

No último fim de semana, os baianos Isaquias e Erlon conquistaram a medalha de ouro no Mundial de Canoagem, em Montemor-o-velho, Portugal, na categoria C2 500m. Na categoria individual, Isaquias Queiroz também ganhou ouro no C1 500m e bronze no C1 1000m.