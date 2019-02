Canoagem: Isaquias Queiroz é contratado pelo Flamengo

Isaquias Queiroz foi anunciado como nova contratação do Flamengo. O campeão mundial de canoagem tem contrato válido até 2020, quando começa a Olimpíada de Tóquio, e é o grande nome do novo projeto náutico do clube.

“Baiano de 25 anos, Isaquias chega ao clube em 2019 como principal nome do projeto ‘Flamengo Náutico’, que tem como objetivo trabalhar com atletas de referência em Remo e em Canoagem, visando expressivos resultados em Jogos Panamericanos, Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio e de Paris”, comunicou o clube, em nota.

O atleta brasileiro conquistou três medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, além de quatro ouros em torneios mundiais. O Flamengo ressaltou que o contrato de Isaquias tem opção de renovação até 2024, ano das Olimpíadas de Paris, na França.