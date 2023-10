Candidato a presidente do Vasco, Pedrinho quer modernizar São Januário

Atualizado em 16 out 2023, 18h59 - Publicado em 16 out 2023, 18h39

Candidato a presidente do Vasco da Gama, após pausa na carreira de comentarista esportivo, o ex-jogador Pedrinho pretende levar adiante o plano de modernizar o estádio do clube, São Januário. Inaugurada há quase 100 anos, a casa dos vascaínos foi alvo de medida judicial nos últimos meses, que impediu o mando de jogos com torcida sob o argumento da falta de segurança, o que foi revertido em setembro. Se eleito, Pedrinho pretende dar continuidade a um projeto de revitalização já desenhado anteriormente com a WTorre, empresa responsável pela construção da arena onde joga o Palmeiras. Sua ideia, no entanto, é adaptar o planejamento de modo a manter o tradicional ambiente da torcida na Barreira do Vasco, sem que as mudanças caminhem para a elitização.

Já em clima de campanha, Pedrinho cumpre agendas em São Paulo de olho na eleição, marcada para o dia 11 de novembro. Ele esteve recentemente com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e tem se encontrado com executivos na capital paulista. Entre os candidatos à presidência do Vasco, além do ex-jogador, estão nomes conhecidos de outros pleitos pelos vascaínos, como Julio Brant e Leven Siano.

“Vou ao estádio e me sinto em casa, cheguei ali ainda criança, dormi embaixo da arquibancada, via meu pai trabalhando ali, tive muitas alegrias. Mas São Januário hoje está abandonado, você vê infiltrações, goteiras, fios soltos, banheiros sem condições de receber o torcedor… O máximo que vemos são remendos, nada muito profundo. A torcida e a história desse lugar, que em 2027 completa um século, merecem um futuro melhor”, diz Pedrinho.

