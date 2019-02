Candidato a MVP da NBA, grego garante: ‘Ninguém pode me parar’

Giannis Antetokounmpo é um dos principais nomes desta temporada da NBA. O grego é o líder do Milwaukee Bucks, líder da conferência leste, desbancando os favoritos Toronto Raptors e Boston Celtics. A boa fase e liderança do leste deixaram o ala confiante a ponto de acreditar que nenhum jogador pode pará-lo.

“Não quero parecer arrogante, porque não sou assim, mas não acho que exista um jogador que possa me parar. Para fazer isso, precisa ser um esforço defensivo coletivo. Eles precisam dobrar a marcação em cima de mim. Quando entro no garrafão, três jogadores me marcam. É o único jeito. Eles precisam trabalhar juntos para me parar”, afirmou, em entrevista ao jornal Sentinel, de Milwaukee, na última quarta-feira, 14.

Os Bucks entraram em quadra na noite de quarta e nem a defesa do Indiana Pacers, segunda melhor da liga, conseguiu parar o grego, que terminou a partida com 33 pontos, 19 rebotes e 11 assistências, liderando sua equipe na vitória por 106 a 97. Além do primeiro lugar no leste, o time de Antetokounmpo tem a melhor campanha da NBA, com 43 vitórias e apenas 14 derrotas, à frente do Golden State Warriors (41-16).

Antetokounmpo, de 24 anos, tem médias de 27,2 pontos, 12,7 rebotes e 6 assistências na NBA O grego, nascido em Atenas, também foi o segundo jogador mais votado, somando mais de 4,3 milhões de votos, para o jogo das estrelas (All Star Game) da liga, que acontece no próximo domingo. Na corrida para o prêmio de MVP, ele rivaliza com James Harden, do Houston Rockets, e Paul George, do Oklahoma City Thunder.