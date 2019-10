Cancelamento de eventos amplia dúvida sobre final da Libertadores no Chile

No mesmo dia em que a Conmebol disponibilizou um novo lote de venda de ingressos para a final da Copa Libertadores da América, o governo do Chile anunciou o cancelamento dos dois principais eventos que iria receber em 2019: a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP-25) e o fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). A escalada do clima de incerteza sobre a capacidade do país receber visitantes de outras localidades intensificou as dúvidas sobre a realização o jogo entre Flamengo e River Plate em 23 de novembro, no Estádio Nacional de Santiago.

A porta-voz do governo chileno Karla Rubilar respondeu a perguntas de jornalistas chilenos no final da manhã desta quarta-feira 30, e reafirmou a intenção de realizar a partida, apesar do clima hostil das últimas duas semanas. “Tudo continua exatamente igual. Em algum momento se reforçou a decisão de manter a final única da Libertadores e não há mudanças até esse momento”. O discurso aconteceu antes do presidente Sebastián Piñera anunciar o cancelamento da COP-25 e da Apec. A porta-voz evitou a responder questões sobre o assunto.

A Conmebol está com um discurso alinhado. Apesar de haver conversas nos bastidores sobre a possibilidade de retirar o jogo de Santiago depois do anúncio de Piñera, o diretor de competições de clubes da entidade, o brasileiro Frederico Nantes, afirmou que não há plano B. “Estamos trabalhando com o único plano que temos, que é Santiago. Não tem nada além ou diferente disso”, respondeu Nantes, perguntado pela reportagem de VEJA se existem conversas para realizar o jogo em outra sede.

No início da tarde, a nova ministra do Esporte do Chile, Cecília Pérez, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre a realização da final e ratificou o compromisso de organizar a partida. “Asseguramos que será uma grande festa esportiva no nosso país. Vamos trabalhar para que não haja nenhum problema”. Em seguida, a Conmebol agradeceu ao governo chileno por seu posicionamento.

Desde CONMEBOL agradecemos el compromiso mostrado por el Gobierno de Chile para garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de la Final Única de la CONMEBOL @Libertadores 2019. La final es la celebración del fútbol con y para el pueblo chileno.

Seguimos avanzando. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 30, 2019

O Paraguai está de olho na possibilidade. O país, que vai abrigar a final da Copa Sul-Americana de 2019, já havia se oferecido para realizar o segundo jogo da decisão da Libertadores do ano passado entre Boca Juniors e River Plate — ocorrido em Madri — e agora quer o principal jogo do ano. O ministro do Interior paraguaio, Euclides Acevedo, afirmou que, caso necessário, estão “absolutamente preparados” para receber a partida.