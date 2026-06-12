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Esporte

Canadá x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 12, será a primeira da Copa do Mundo 2026 no Canadá. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 09h58 | Atualizado em 12 jun 2026, 16h54
TORONTO, ON - MARCH 31: General view of BMO Field before an International Friendly between Haiti and Iceland on March 31, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)
Estádio de Toronto vai ser o palco da partida entre Alemanha e Costa do Marfim neste sábado, 20 (Vaughn Ridley/Getty Images)
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Canadá x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Canadá e Bósnia vão realizar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 no Canadá nesta sexta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília). A partida, válida pela primeira rodada do Grupo B, será disputada no estádio de Toronto. Uma cerimônia de abertura com diversos artistas vai acontecer no estádio às 14h30 (horário de Brasília), ou seja, uma hora e meia antes da partida.

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A seleção da casa está há oito jogos invicta, com três vitórias e cinco empates no período, e conta com o apoio da torcida para vencer a primeira partida de Copa do Mundo na história.  O Canadá estreou em Copas em 1986, no México, mas voltou apenas em 2022, no Catar. Os canadenses caíram nas duas vezes na fase de grupos e acumulam seis derrotas em seis jogos do torneio.

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Do outro lado, a Bósnia se classificou para a sua segunda Copa do Mundo da história ao eliminar País de Gales e Itália nos pênaltis na repescagem europeia, após dois empates por 1 a 1. A única edição do Mundial disputada pelos bósnios foi em 2014, no Brasil. Naquela campanha, a Bósnia ficou no grupo de Argentina, Nigéria e Irã, e venceu os iranianos por 3 a 1, mas não avançou.

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O Grupo B conta ainda com Catar e Suíça, que se enfrentam neste sábado, 13.

Como assistir ao jogo entre Canadá e Bósnia hoje?

Canadá e Bósnia vão se enfrentar nesta sexta, 12, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Canadá: Crépeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Ahmed e Millar; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.

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Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic e Memic; Demirovic e Bazdar. Técnico: Sergej Barbarez.

Odds para Canadá x Bósnia:

Resultado final

Betano: Canadá (1.91) – Empate (3.35) – Bósnia (4.35)

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Bet365: Canadá (1.83) – Empate (3.60) – Bósnia (4.50)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
  • Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina);
  • Quarto árbitro: Khalid Al-Turais (Arábia Saudita);
  • VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina);
  • AVAR: Antonio García (Uruguai).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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