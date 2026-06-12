Canadá x Bósnia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 12, será a primeira da Copa do Mundo 2026 no Canadá. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Canadá e Bósnia vão realizar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 no Canadá nesta sexta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília). A partida, válida pela primeira rodada do Grupo B, será disputada no estádio de Toronto. Uma cerimônia de abertura com diversos artistas vai acontecer no estádio às 14h30 (horário de Brasília), ou seja, uma hora e meia antes da partida.
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A seleção da casa está há oito jogos invicta, com três vitórias e cinco empates no período, e conta com o apoio da torcida para vencer a primeira partida de Copa do Mundo na história. O Canadá estreou em Copas em 1986, no México, mas voltou apenas em 2022, no Catar. Os canadenses caíram nas duas vezes na fase de grupos e acumulam seis derrotas em seis jogos do torneio.
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Do outro lado, a Bósnia se classificou para a sua segunda Copa do Mundo da história ao eliminar País de Gales e Itália nos pênaltis na repescagem europeia, após dois empates por 1 a 1. A única edição do Mundial disputada pelos bósnios foi em 2014, no Brasil. Naquela campanha, a Bósnia ficou no grupo de Argentina, Nigéria e Irã, e venceu os iranianos por 3 a 1, mas não avançou.
O Grupo B conta ainda com Catar e Suíça, que se enfrentam neste sábado, 13.
Como assistir ao jogo entre Canadá e Bósnia hoje?
Canadá e Bósnia vão se enfrentar nesta sexta, 12, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Toronto. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Canadá: Crépeau; Johnston, Fougerolles, Cornelius e Laryea; Buchanan, Eustáquio, Ahmed e Millar; Jonathan David e Larin. Técnico: Jesse Marsch.
Bósnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic e Memic; Demirovic e Bazdar. Técnico: Sergej Barbarez.
Odds para Canadá x Bósnia:
Resultado final
Betano: Canadá (1.91) – Empate (3.35) – Bósnia (4.35)
Bet365: Canadá (1.83) – Empate (3.60) – Bósnia (4.50)