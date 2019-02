Campo de golfe da Rio-2016 é entregue sem protestos

O Campo Olímpico de Golfe que será usado nos Jogos de 2016 foi inaugurado pela Prefeitura do Rio de Janeiro neste domingo. O complexo custou 60 milhões de reais, bancados exclusivamente pela iniciativa privada, e foi desenhado pelo arquiteto Gil Hanse, com 18 buracos, numa área de 970.000 metros quadrados, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O campo foi alvo de muitas críticas – ativistas consideram que a locação está em uma área de preservação ambiental -, mas não foram registrados protestos ou manifestações na cerimônia de entrega.

A prefeitura chegou a enfrentar batalhas na Justiça para liberar as obras. O prefeito Eduardo Paes, no entanto, alega que a área estava degradada antes do início da construção. “Mais um equipamento olímpico entregue: Campo Olímpico de Golf inaugurado, sem um tostão de dinheiro público. No prazo!”, afirmou o prefeito, que passou 15 minutos do seu discurso defendendo a realização da obra.

“Este será o maior parque da cidade. Nosso objetivo é que famílias e crianças possam se interessar pelo esporte e impulsionar o crescimento do golfe no Brasil”, declarou Paes. O campo dará lugar a um parque público para desenvolvimento de atletas após as Olimpíadas, com o objetivo de fomentar o interesse pelo esporte no país.

“O campo mudou essa região. Posso garantir que é um grande presente que estamos entregando”, afirmou George Hilton, ministro do Esporte. A Confederação Brasileira de Golfe (CBG) será responsável pela manutenção do campo. O gramado, por exemplo, deverá ser aparado de três a quatro vezes por dia e regado a cada 48 horas.

O campo possui capacidade para 15.000 espectadores, e o mascote Vinicius foi quem deu a tacada inicial. A modalidade está voltando ao programa olímpico no Rio de Janeiro, após breves disputas nos Jogos de Paris-1900 e Saint Louis-1904. Ainda há ingressos disponíveis para as competições de golfe no site oficial dos Jogos.

(com Estadão Conteúdo e EFE)