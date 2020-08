Campeonato Paulista: segundo jogo da final será na Vila Belmiro

Em reunião com os presidentes Paulo Nobre, do Palmeiras, e Modesto Roma Júnior, do Santos, nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol confirmou as datas e os locais das finais do Campeonato Paulista. A primeira partida será no próximo domingo, na arena do Palmeiras, às 16h. O último jogo do Estadual acontecerá na Vila Belmiro, no dia 3 de maio, no mesmo horário.

A Federação sugeriu a possibilidade do jogo de volta, com mando do Santos, ser no Pacaembu, mas o Santos preferiu levar a partida para o litoral. Neste Campeonato Paulista, o Palmeiras atuou nove vezes como mandante e venceu sete vezes. As duas derrotas foram para Corinthians e Ponte Preta, ambas por 1 a 0. Na partida contra o Audax, pela primeira rodada do Estadual, o Palmeiras atuou como visitante em casa e venceu por 3 a 1.

O Santos alternou mandos de campo entre a Vila Belmiro e o Pacaembu. O time jogou sete vezes no litoral com dois empates e cinco vitórias.

(Com Estadão Conteúdo)