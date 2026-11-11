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Campeonato Paulista: confira confrontos da 1ª fase, clássicos e novo tempo de intervalo

Times enfrentam oito adversários na fase de liga; mata-mata deve ser jogado em partida única

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 10h25 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h45
Bola oficial do Paulistão 2026
Bola oficial do Campeonato Paulista (Alexandre Battibugli/Ag Paulistão/Divulgação)
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Campeonato Paulista: confira confrontos da 1ª fase, clássicos e novo tempo de intervalo Priorize VEJA no Google

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu os confrontos da 1ª fase do Campeonato Paulista de 2027. Em sorteio realizado nesta terça, 10, as 16 equipes participantes conheceram os oito adversários da fase inicial. Serão 64 jogos nesta fase, incluindo seis clássicos entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, como prevê o regulamento. O campeonato está previsto para ocorrer entre os dias 10 de janeiro e 7 de março.

Serão oito rodadas na primeira fase disputada em formato de liga por tabela de pontos. As oito melhores classificadas ao final avançam ao mata-mata e as duas piores são rebaixadas para a série A2. No mata-mata, o primeiro colocado da tabela enfrenta o oitavo, o segundo joga contra o sétimo, o terceiro encara o sexto e o quarto enfrenta o quinto.

A FPF ainda irá divulgar a tabela detalhada dos jogos. O mata-mata deve ser disputado em partida única, com mando da equipe com melhor campanha. A final pode ser disputada em jogos de ida e volta, mas a decisão da FPF depende do calendário dos times em torneios sul-americanos.

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Todos os jogos terão VAR, árbitro de vídeo, e parada para hidratação nos dois tempos do jogo. 

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Uma novidade para 2027 será o intervalo de 18 minutos. Segundo a FPF, o aumento em três minutos em relação ao intervalo tradicional visa garantir os 15 minutos de tempo útil no vestiário para as comissões técnicas e considera as temperaturas elevadas na época do ano, e portanto permite melhor hidratação e reposição de energia, mais tempo para tratamento clínico, informação e ajustes táticos para a segunda etapa.

O Paulistão será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), HBO Max (streaming) e TNT Sports (TV fechada).

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Confira os confrontos da 1ª fase:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Noroeste, Botafogo-SP, Primavera, Novorizontino e Capivariano.

Palmeiras: Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera e Ferroviária.

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Juventus, Guarani, Mirassol, Bragantino e Portuguesa.

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São Paulo: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Bernardo, Mirassol, Botafogo-SP, Portuguesa e Novorizontino.

Novorizontino: Corinthians, São Paulo, Capivariano, Bragantino, Portuguesa, Juventus, São Bernardo e Botafogo-SP.

Bragantino: Santos, Palmeiras, Guarani, Noroeste, Ferroviária, Novorizontino, Portuguesa e Capivariano.

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Portuguesa: São Paulo, Santos, Mirassol, Juventus, Ferroviária, Novorizontino, Bragantino e Capivariano.

Botafogo-SP: Corinthians, São Paulo, Novorizontino, São Bernardo, Juventus, Mirassol, Guarani e Primavera.

Capivariano: Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Primavera, São Bernardo, Novorizontino e Noroeste.

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Guarani: Santos, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Noroeste, Botafogo-SP, Mirassol e Primavera.

Mirassol: São Paulo, Santos, Portuguesa, Juventus, Ferroviária, Botafogo-SP, Guarani e Primavera.

Noroeste: Corinthians, Bragantino, Capivariano, Guarani, Primavera, São Bernardo, Juventus e Ferroviária.

Primavera: Corinthians, Palmeiras, Capivariano, Noroeste, São Bernardo, Botafogo-SP, Mirassol e Guarani.

São Bernardo: São Paulo, Novorizontino, Capivariano, Botafogo-SP, Primavera, Juventus, Ferroviária e Noroeste.

Juventus: Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Ferroviária e Noroeste.

Ferroviária: Palmeiras, Portuguesa, Bragantino, Mirassol, Guarani, São Bernardo, Juventus e Noroeste.

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