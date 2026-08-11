Campeonato Italiano 26/27 vai ter jogos gratuitos no YouTube no Brasil
Parceria entre SportyNet e ESPN contempla 76 partidas ao longo da temporada
O Campeonato Italiano vai ganhar uma nova forma de transmissão no Brasil na temporada 2026/27. A SportyNet anunciou uma parceria com a ESPN para transmitir partidas da Serie A, sendo dois jogos por rodada gratuitamente no seu canal oficial no YouTube. O acordo de sublicenciamento, válido por um ano, prevê a exibição de 76 partidas ao longo da competição.
Os mesmos confrontos também serão exibidos pela SportyNet na TV por assinatura. A ESPN permanece como detentora oficial dos direitos e principal parceira de transmissão da Serie A no país. A cobertura integral do campeonato vai continuar disponível na ESPN e no Disney+ Premium, que terão os 380 jogos da temporada.
A novidade coloca na programação gratuita da SportyNet partidas envolvendo alguns dos clubes de maior peso do futebol italiano e europeu, entre eles Milan, Inter de Milão, Juventus, Napoli e Roma.
O calendário das três primeiras rodadas já está definido. A estreia da cobertura será no dia 22 de agosto, às 13h30, com Udinese x Como. No dia seguinte, também às 13h30, será a vez de Frosinone x Juventus.
Na rodada seguinte, a SportyNet exibirá Napoli x Como, no dia 30 de agosto, às 13h30, e Atalanta x Bologna, no dia 31, às 15h45. Já em setembro, as partidas escolhidas serão Fiorentina x Torino, no dia 5, às 10h, e Udinese x Lazio, no dia 7 de setembro, às 15h45. Todos os seis jogos estarão disponíveis no canal oficial da SportyNet no YouTube e também na TV por assinatura.
Primeiros jogos da Serie A na SportyNet (Youtube e TV):
22 de agosto, sábado — 13h30
Udinese x Como
23 de agosto, domingo — 13h30
Frosinone x Juventus
30 de agosto, domingo — 13h30
Napoli x Como
31 de agosto, segunda-feira — 15h45
Atalanta x Bologna
5 de setembro, sábado — 10h
Fiorentina x Torino
7 de setembro, segunda-feira — 15h45
Udinese x Lazio