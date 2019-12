Campeonato Inglês: Liverpool goleia em clássico local e segue invicto

O Liverpool continua atropelando seus adversários no Campeonato Inglês. O líder isolado da competição venceu o clássico da cidade contra o Everton, time dos brasileiros Bernard e Richarlison, por 5 a 2 manteve seu ritmo implacável: venceu 14 das 15 partidas até aqui e somou 43 pontos de 45 possíveis.

Leicester, Manchester City e Chelsea, os principais adversários na disputa pelo título, haviam vencido na rodada e esperavam um tropeço do Liverpool para se aproximarem do topo. Só que isso não aconteceu. O jogo já estava 4 a 2 no final do primeiro tempo, com dois gols do belga Divock Origi, um do suíço Xherdan Shaqiri e outro do senegalês Sadio Mané – o inglês Michael Keane e Richarlison descontaram. O holandês Georginio Wijnaldum fechou o placar no final do jogo.

O segundo colocado não é o Manchester City, de Pep Guardiola, e sim o Leicester. O campeão inglês de 2016 bateu o lanterna Watford por 2 a 0 e somou a sétima vitória seguida na competição – com sete gols do atacante Jamie Vardy.

United vence no reencontro com Mourinho

Outra partida de destaque da rodada foi a vitória do Manchester United sobre o Tottenham, em Old Trafford, por 2 a 1. Foi a primeira partida de José Mourinho, novo técnico do Tottenham, contra seu ex-time – e também a primeira derrota desde que chegou.

Marcus Rashford fez os dois gols do United. Dele Alli descontou para o Tottenham.

(Com AFP)