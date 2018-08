Campeonato Europeu de Atletismo teve sangramento e festa antes da hora

O Campeonato Europeu de Atletismo, disputado e Berlim, na Alemanha, no último domingo, foi marcado por situações inusitadas. Na Maratona Feminina, a bielorrussa Volha Mazunorak teve um sangramento no nariz no início da prova e errou o percurso – mesmo assim, venceu a disputa. A israelense Lonah Salpeter, por sua vez, comemorou o segundo lugar nos 5.000m antes do fim da prova e acabou perdendo a posição.

A maratonista Mazunorak teve que estacar um sangramento no nariz no início da prova, para isso, utilizou esponjas em uma estação de água. Após o incidente, a bielorrussa manteve um ritmo forte na liderança, mas acabou errando o percurso. Mesmo assim, Mazunorak se recuperou do equívoco e conseguiu vencer a prova com seis segundos de vantagem para a segunda colocada, a francesa Calvin Clemence.

A atleta israelense Lonah Salpeter não teve a mesma sorte da maratonista da Bielorrússia. Após fazer grande prova, Salpeter manteve o segundo lugar, que a renderia a medalha de prata, mas, achando que a prova já iria acabar, ela acabou parando para comemorar o feito, enquanto ainda havia mais uma volta para completar a corrida. Outras duas atletas a ultrapassaram e Lonah Salpeter acabou ficando de fora do pódio, desabando de decepção ao fim da prova.