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Esporte

Campeonato Brasileiro: quando volta e quais são os cinco jogos desta semana

Após a pausa para a Copa do Mundo, Série A recomeça com partidas na quinta, 15, e na sexta-feira, 16

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h57 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h16
Taça do Campeonato Brasileiro
Troféu do Campeonato Brasileiro (Lívia Villas Boas/CBF)
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O Campeonato Brasileiro Série A será retomado nesta quinta-feira, 16 de julho, depois de mais de um mês de paralisação em razão da Copa do Mundo de 2026. A volta da competição começa com cinco partidas distribuídas entre quinta e sexta-feira, reunindo quatro confrontos da 19ª rodada e um jogo atrasado da 4ª rodada.

Na quinta-feira, 16, Botafogo e Santos se enfrentam no estádio Nilton Santos, enquanto Vitória e Vasco medem forças no Barradão. As duas partidas estão marcadas para as 19h30 e abrem a última rodada do primeiro turno.

A programação continua na sexta-feira, 17, com três jogos. Às 19h30, Bahia e Chapecoense entram em campo na Arena Fonte Nova, em duelo adiado da 4ª rodada. Mais tarde, às 20h, o Mirassol recebe o Grêmio no estádio José Maria de Campos Maia, enquanto Fluminense e Red Bull Bragantino se enfrentam no Maracanã.

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A paralisação funcionou como uma espécie de segunda pré-temporada para os clubes. Durante o intervalo, as equipes tiveram tempo para recuperar jogadores, ajustar seus sistemas táticos e preparar mudanças para a sequência da competição.

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Jogos da retomada do Campeonato Brasileiro:

Quinta, 16

  • 19h30 – Botafogo x Santos – Estádio Nilton Santos (RJ)
  • 19h30 – Vitória x Vasco – Barradão (BA)

Sexta, 17

  • 19h30 – Bahia x Chapecoense – Arena Fonte Nova (BA)
  • 20h00 – Fluminense x RB Bragantino – Maracanã (RJ)
  • 20h00 – Mirassol x Grêmio – Maião (SP)
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Campeonato Brasileiro
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