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Esporte

Campeonato Brasileiro de Triathlon define campeões de 2026 e classificados para Mundial

Etapa única da principal disputa nacional da distância olímpica reúne cerca de 600 atletas neste domingo, 30, em Brasília

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 15h35 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h17
Cartaz azul escuro com um triatleta embaçado ao fundo. À esquerda, faixas onduladas amarelas, verdes e azuis. No centro, ícones brancos de natação, ciclismo e corrida sobre manchas de tinta azul, verde e amarela. Texto branco: CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD. Abaixo, logotipos Sesc e Brasil Triathlon
Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard (Confederação Brasileira de Triathlon/Divulgação)
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Campeonato Brasileiro de Triathlon define campeões de 2026 e classificados para Mundial Priorizar nos meus resultados Google

Brasília sedia neste domingo, 30, o Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard 2026. Uma das principais modalidades do esporte de endurance reunirá cerca de 600 atletas em uma disputa de etapa única que definirá os campeões brasileiros da temporada e os atletas das categorias por idade que poderão representar o país no Mundial de Triathlon de 2027, em Hamburgo, na Alemanha.

A competição será realizada no Pontão do Lago Sul, na capital federal, e integra a programação do SESC+ Triathlon, parceria entre o Sesc-DF e a Brasil Triathlon. Estarão na disputa atletas das categorias Elite, Sub-23, Age Group e Para Triathlon.

Para as categorias por idade, o resultado funcionará como seletiva oficial para os eventos mundiais da World Triathlon em 2027. Os melhores resultados poderão levar os competidores a uma das principais competições do triathlon mundial, o World Triathlon Championship Finals, em Hamburgo.

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A disputa segue o formato clássico da distância olímpica: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. A largada está prevista para as 6h, com o percurso passando pelo Lago Paranoá e por vias da capital federal.

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A presença de aproximadamente 600 competidores evidencia a dimensão que o triathlon vem alcançando no país e coloca em uma mesma competição atletas de alto rendimento, praticantes de diferentes faixas etárias e paratletas.

“É uma competição que representa muito mais do que a definição dos campeões brasileiros. Estamos falando de atletas que estarão disputando uma oportunidade de representar o Brasil internacionalmente. O Sesc-DF tem orgulho de fazer parte desse movimento e de contribuir para o fortalecimento de uma modalidade que combina alto rendimento, saúde, inclusão e qualidade de vida”, afirma o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo.

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O evento também reforça a expansão do turismo esportivo no país. A expectativa é de movimentação de atletas, familiares, treinadores e equipes técnicas, consolidando o triathlon como uma modalidade capaz de atrair público e competições de alcance nacional.

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