Campeonato Brasileiro: como assistir ao clássico entre Botafogo e Flamengo

Ameaçado pelo rebaixamento, o Botafogo recebe o líder Flamengo nesta quinta-feira 7, a partir das 20h (de Brasília), no estádio Engenhão, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será transmitido apenas no pay-per-view, pelo canal Premiere.

O time da casa perdeu seus últimos três jogos e ocupa apenas a 15ª colocação na tabela, com 33 pontos. Em caso de vitória, o Botafogo pode abrir vantagem de cinco pontos para o Fluminense, primeiro time da zona de rebaixamento. As lesões são um problema para o técnico Alberto Valentim, que não terá o zagueiro Marcelo Benevenuto, o meia Marcos Vinícius, o atacante Rodrigo Pimpão e os laterais Gilson e Marcinho disponíveis para o clássico.

O Flamengo, por outro lado, tem menos desfalques. O técnico Jorge Jesus só não poderá contar com o meia uruguaio De Arrascaeta, que se recupera de entorse no joelho. A equipe atravessa bom momento e não perde há 16 rodadas do Brasileirão. O desempenho acima da média dá ao clube rubro-negro a liderança isolada do campeonato, com 71 pontos – cinco a mais que o vice-líder Palmeiras, que já jogou na rodada.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Botafogo

Goleiro: Gatito Fernández

Defensores: Fernando, Joel Carli, Gabriel e Yuri

Meias: Cícero, Alex Santana, Valencia e João Paulo

Atacantes: Luiz Fernando e Igor Cássio

Flamengo

Goleiro: Diego Alves

Defensores: Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís

Meias: Willian Arão, Gerson, Vitinho e Éverton Ribeiro

Atacantes: Bruno Henrique e Gabriel Barbosa