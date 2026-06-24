Campeão mundial pela Alemanha é acusado de racismo após declaração na Copa

O ex-jogador da seleção alemã e um dos algozes do Brasil na goleada de 7 a 1 no Maracanã, em 2014, Bastian Schweinsteiger foi acusado de racismo após declarações feitas durante a transmissão da partida entre Alemanha e Costa do Marfim, no sábado, 20, pela Copa do Mundo de 2026.

Durante a análise da partida, o ex-meio-campista do Bayern de Munique e do Manchester United afirmou que os marfinenses praticavam um “futebol africano” e classificou o estilo como “um pouco selvagem” e “não tão marcado pela tática”. Na ocasião, Schweinsteiger disse ainda que a Alemanha deveria estar preparada para uma partida “imprevisível em alguns momentos”.

As falas foram interpretadas como uma reprodução de estereótipos associados ao futebol africano. “Por trás de atribuições como ‘selvagem’ e ‘imprevisível’ estão estereótipos que são mais antigos do que o futebol e que têm raízes racistas e coloniais”, disse um jornalista alemão em coluna publicada na revista Spiegel.

O ex-jogador, campeão mundial com a Alemanha em 2014, ainda não se manifestou publicamente sobre as críticas. A declaração aconteceu enquanto ele atuava como comentarista da emissora alemã ARD.

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