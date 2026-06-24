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Esporte

Campeão mundial pela Alemanha é acusado de racismo após declaração na Copa

Bastian Schweinsteiger fez comentários controversos no primeiro jogo do país

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 10h31
Homem de pele clara, cabelo grisalho e curto, vestindo blazer escuro e camisa branca aberta, olhando para frente com expressão séria, em fundo azul com listras diagonais
Ex-jogador da seleção alemã Bastian Schweinsteiger (Alexander Hassenstein/Getty Images)
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O ex-jogador da seleção alemã e um dos algozes do Brasil na goleada de 7 a 1 no Maracanã, em 2014, Bastian Schweinsteiger foi acusado de racismo após declarações feitas durante a transmissão da partida entre Alemanha e Costa do Marfim, no sábado, 20, pela Copa do Mundo de 2026. 

Durante a análise da partida, o ex-meio-campista do Bayern de Munique e do Manchester United afirmou que os marfinenses praticavam um “futebol africano” e classificou o estilo como “um pouco selvagem” e “não tão marcado pela tática”. Na ocasião, Schweinsteiger disse ainda que a Alemanha deveria estar preparada para uma partida “imprevisível em alguns momentos”.

As falas foram interpretadas como uma reprodução de estereótipos associados ao futebol africano. “Por trás de atribuições como ‘selvagem’ e ‘imprevisível’ estão estereótipos que são mais antigos do que o futebol e que têm raízes racistas e coloniais”, disse um jornalista alemão em coluna publicada na revista Spiegel.

O ex-jogador, campeão mundial com a Alemanha em 2014, ainda não se manifestou publicamente sobre as críticas. A declaração aconteceu enquanto ele atuava como comentarista da emissora alemã ARD.

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