Campeão do Rio Open, sérvio Djere sobe 53 posições na ATP

O título do Rio Open conquistado no último domingo, 24, rendeu frutos ao sérvio Laslo Djere. Com os 500 pontos referentes ao torneio realizado nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, o tenista de 23 anos subiu 53 posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, 25, e agora é o 37º colocado.

Na campanha do título, Djere comentou que não tinha qualquer expectativa de ser campeão, ainda mais encarando logo de cara, na primeira rodada, o austríaco Dominic Thiem, número 8 do mundo e principal cabeça de chave do Rio Open. “Quando saiu a chave eu fiquei desapontado por ter de enfrentar o cabeça de chave número 1 logo na estreia. Definitivamente minha expectativa não era vencer aqui, mas estava treinado bem e tentei pensar que poderia vencer”, revelou o sérvio.

Derrotado na final, o canadense Felix Auger Aliassime, também teve motivos para celebrar. Uma das revelações no circuito profissional, o tenista de 18 anos ganhou 44 posições e entrou de vez no Top 100 com a 60.ª colocação. “Foi uma pena, mas também não vou perder muito o meu sono por causa dessa derrota. Quero me manter positivo e seguir para a próxima. Vou para São Paulo e agora é tentar relaxar um pouco e me recuperar”, disse Auger, que jogará nesta semana o Brasil Open, um ATP 250 na capital paulista.

Entre os 10 primeiros colocados, nada de mudanças. Atrás do líder Novak Djokovic seguem o espanhol Rafael Nadal, o alemão Alexander Zverev e o argentino Juan Martin del Potro. O suíço Roger Federer, que nesta semana disputa o ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, continua em sétimo lugar.

Os dois melhores brasileiros no ranking subiram, apesar de terem decepcionado no Rio Open. O cearense Thiago Monteiro ganhou seis posições e é o 120.º. Já o paulista Rogério Dutra Silva subiu três e é agora o 139.º colocado.

Feminino – No ranking da WTA, o grande destaque é a subida da checa Petra Kvitova do quarto para o terceiro lugar, bem perto da romena Simona Halep – a diferença para a segunda colocada é de apenas 122 pontos. A liderança segue com a japonesa Naomi Osaka, que decepcionou em seu primeiro torneio disputado como número 1 do mundo – caiu na estreia pelo Torneio de Dubai.

Quem mais subiu na lista atualizada nesta segunda-feira foi a suíça Belinda Bencic. A campeã em Dubai ganhou 22 posições e assumiu a 23.ª colocação, bem perto de entrar no Top 20. Nesta semana, ela eliminou três cabeças de chave em sua campanha, entre elas Simona Halep.

A melhor brasileira continua sendo Beatriz Haddad Maia, que conseguiu passar pelo qualifying neste final de semana e vai jogar a chave principal do Torneio de Acapulco, no México. A tenista paulista se manteve na 172.ª colocação.

Confira o ranking da ATP:

1.º – Novak Djokovic (SER) – 10.955

2.º – Rafael Nadal (ESP) – 8.320

3.º – Alexander Zverev (ALE) – 6.475

4.º – Juan Martín Del Potro (ARG) – 5.085

5.º – Kevin Anderson (AFS) – 4.595

6.º – Kei Nishikori (JAP) – 4.190

7.º – Roger Federer (SUI) – 4.100

8.º – Dominic Thiem (AUT) – 3.800

9.º – John Isner (EUA) – 3.270

10.º – Marin Cilic (CRO) – 3.095

11.º – Stefanos Tsitsipas (GRE) – 2.965

12.º – Karen Khachanov (RUS) – 2.675

13.º – Borna Coric (CRO) – 2.605

14.º – Milos Raonic (CAN) – 2.275

15.º – Daniil Medvedev (RUS) – 2.230

16.º – Marco Cecchinato (ITA) – 2.091

17.º – Fabio Fognini (ITA) – 2.090

18.º – Roberto Bautista (ESP) – 1.955

19.º – Nikoloz Basilashvili (GEO) – 1.820

20.º – Pablo Carreño (ESP) – 1.705

120.º – Thiago Monteiro (BRA) – 488

139.º – Rogério Dutra Silva (BRA) – 417

235.º – Thomaz Bellucci (BRA) – 209

Ranking da WTA:

1.ª – Naomi Osaka (JAP) – 6.871 pontos

2.ª – Simona Halep (ROM) – 5.727

3.ª – Petra Kvitova (RCH) – 5.605

4.ª – Sloane Stephens (EUA) – 5.307

5.ª – Karolina Pliskova (RCH) – 5.145

6.ª – Elina Svitolina (UCR) – 4.900

7.ª – Kiki Bertens (HOL) – 4.885

8.ª – Angelique Kerber (ALE) – 4.880

9.ª – Aryna Sabalenka (BIE) – 3.565

10.ª – Serena Williams (EUA) – 3.406

11.ª – Anastasija Sevastova (LET) – 3.325

12.ª – Ashleigh Barty (AUS) – 3.285

13.ª – Caroline Wozniacki (DIN) – 3.117

14.ª – Daria Kasatkina (RUS) – 2.985

15.ª – Julia Görges (ALE) – 2.780

16.ª – Elise Mertens (BEL) – 2.745

17.ª – Madison Keys (EUA) – 2.726

18.ª – Qiang Wang (CHN) – 2.580

19.ª – Caroline Garcia (FRA) – 2.460

20.ª – Garbiñe Muguruza (ESP) – 2.430

172.ª – Beatriz Haddad Maia (BRA) – 339

352.ª – Carolina Alves Meligeni (BRA) – 115

449.ª – Gabriela Cé (BRA) – 61