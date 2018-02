Campeão do Rio Open, Schwartzman entra no top 20

Depois de superar o espanhol Fernando Verdasco na final do Rio Open, e conquistar o maior título de sua carreira no último domingo, o argentino Diego Schwartzman saltou da 23ª para a 18ª posição e entrou no top 20 do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira. O argentino foi o sexto cabeça de chave deste Rio Open, torneio ATP 500, o terceiro na escala dos mais fortes, atrás apenas dos Masters e dos Grand Slams.

A única novidade no top 10, liderado pelo suíço Roger Federer, foi a queda do norte-americano Jack Sock da oitava para a décima posição, fato que permitiu ao sul-africano Kevin Anderson e ao argentino Juan Martín del Potro subirem um posto cada um e agora ocuparem os respectivos oitavo e nono lugares.

Entre os tenistas brasileiros, Thiago Monteiro e Thomaz Bellucci amargaram quedas expressivas nesta segunda-feira, depois de terem sido eliminados em suas estreias neste Rio Open. Monteiro caiu 21 posições e agora é o 125°, enquanto Bellucci desceu nove postos e é o 132°. Rogério Dutra Silva é o novo número 1 do Brasil ao sustentar a mesma 106ª colocação que já ocupava na semana passada.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP: