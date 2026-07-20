Campeão da Espanha manda recado para Neymar após título da Copa do Mundo
Nico Williams falou sobre brasileiro após vitória sobre Argentina
Um dos destaques da campanha da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2026, Nico Williams aproveitou a festa do título para fazer uma homenagem a Neymar. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final do Mundial, neste domingo, 19, o atacante contou que o brasileiro é seu maior ídolo no futebol e torceu para que ele tivesse acompanhado a decisão.
“Muito contente, muito contente. Para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele”, declarou o espanhol à CazéTV, logo após a conquista. O jogador ainda minimizou o fato de ter tido um gol anulado durante a partida: “Não tem problema, ganhamos”.
Reserva no início da final, Nico entrou no segundo tempo e participou diretamente do lance que definiu o bicampeonato espanhol. Foi dele a assistência de cabeça para Ferran Torres marcar, na prorrogação, o gol que garantiu o título.
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