Campeão da Espanha manda recado para Neymar após título da Copa do Mundo

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Nico Williams, um dos destaques da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2026, homenageou Neymar após a vitória sobre a Argentina. O atacante revelou que o brasileiro é seu maior ídolo no futebol e dedicou a ele a conquista, torcendo para que estivesse assistindo à final. Ele ainda deu a assistência decisiva para o gol do bicampeonato.

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Um dos destaques da campanha da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2026, Nico Williams aproveitou a festa do título para fazer uma homenagem a Neymar. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final do Mundial, neste domingo, 19, o atacante contou que o brasileiro é seu maior ídolo no futebol e torceu para que ele tivesse acompanhado a decisão.

“Muito contente, muito contente. Para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele”, declarou o espanhol à CazéTV, logo após a conquista. O jogador ainda minimizou o fato de ter tido um gol anulado durante a partida: “Não tem problema, ganhamos”.

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Reserva no início da final, Nico entrou no segundo tempo e participou diretamente do lance que definiu o bicampeonato espanhol. Foi dele a assistência de cabeça para Ferran Torres marcar, na prorrogação, o gol que garantiu o título.

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