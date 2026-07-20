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Esporte

Campeão da Espanha manda recado para Neymar após título da Copa do Mundo

Nico Williams falou sobre brasileiro após vitória sobre Argentina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 09h59 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h07
Jovem jogador de futebol com dreadlocks, vestindo camisa vermelha da Espanha com o número 17 em amarelo, correndo em campo durante uma partida, com a torcida borrada ao fundo
Nico Williams da Espanha no jogo contra Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 (Harry Langer/DeFodi Images/Getty Images)
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Um dos destaques da campanha da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2026, Nico Williams aproveitou a festa do título para fazer uma homenagem a Neymar. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final do Mundial, neste domingo, 19, o atacante contou que o brasileiro é seu maior ídolo no futebol e torceu para que ele tivesse acompanhado a decisão.

“Muito contente, muito contente. Para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele”, declarou o espanhol à CazéTV, logo após a conquista. O jogador ainda minimizou o fato de ter tido um gol anulado durante a partida: “Não tem problema, ganhamos”.

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Reserva no início da final, Nico entrou no segundo tempo e participou diretamente do lance que definiu o bicampeonato espanhol. Foi dele a assistência de cabeça para Ferran Torres marcar, na prorrogação, o gol que garantiu o título.

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