Campeã olímpica Vibeke Skofterud morre em acidente de jet ski

Campeã olímpica de esqui cross-country nos Jogos de Inverno de 2010, em Vancouver, no Canadá, a norueguesa Vibeke Skofterud teve a sua morte oficialmente confirmada por autoridades do seu país nesta segunda-feira (30). A ex-atleta de 38 anos foi vítima de um acidente de jet ski no sul da Noruega, na noite do último sábado (28).

O investigador da polícia local Torbjorn Trommestad afirmou que Vibeke, aposentada das competições de elite desde 2015, se chocou contra uma ilha de Santa Helena, no arquipélago que fica perto do município de Arendal, quando a escuridão se estabeleceu no sábado. Houve também uma forte chuva, deixando a visibilidade ainda mais complicada.

Vibeke teve seu corpo encontrado no domingo pelas equipes de resgate que a procuravam. De acordo com Trommestad, ela estava voltando para um local reservado a jet skis e onde passava um período de férias com o seu namorado, Marit Stenshorne, que denunciou o desaparecimento da norueguesa no sábado.

Carreira

Ela foi medalhista de ouro da disputa da prova de revezamento 4×5 quilômetros do esqui cross-country na Olimpíada de Vancouver. Nesta mesma prova na qual triunfou no Canadá, a norueguesa também se sagrou campeã do mundo em 2005 e 2011, e acumulou 15 pódios em etapas da Copa do Mundo de esqui cross-country ao longo de sua carreira.

Presidente da Federação Norueguesa de Esqui, Erik Roste afirmou nesta segunda-feira, por meio de um comunicado, que a morte de Vibeke é “uma notícia incrivelmente triste”, assim como ressaltou que a ex-atleta era uma “incrível esquiadora de fundo e uma grande pessoa”.

Técnico da seleção norueguesa da modalidade, Vidar Löfshus qualificou o acidente como uma “enorme tragédia”. “Nossos sentimentos estão com os familiares de Vibeke e as pessoas mais próximas dela”, disse.