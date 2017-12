Campeã olímpica Rafaela Silva é pedida em casamento na Disney

A judoca Rafaela Silva foi pedida em casamento durante suas férias na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Com bom humor, a campeã olímpica da Rio-2016 exibiu nas redes sociais o momento em que a agora noiva, Thamara Cezar, se ajoelhou com os anéis na terra do Mickey. “Socorro”, brincou Rafaela na legenda da foto.

Thamara, que é ex-judoca, também compartilhou imagens do momento e foi mais amorosa na mensagem. “Ajoelho sim porque romantismo é uma das minhas qualidades. Se essa viagem já estava sendo inesquecível, agora mais ainda! Essa cara dela de: como eu falo NÃO foi tudo!!!”, divertiu-se.

A carioca Rafaela Silva, de 25 anos, conquistou a medalha de ouro olímpica na categoria até 57kg, ao derrotar Sumiya Dorjsuren, da Mongólia, na final da Olimpíada do Rio.