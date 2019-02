Campeã olímpica, Maurren mantém ambição para o Pan: ‘Quero ser tri’

A saltadora Maurren Maggi pode ser considerada o principal nome do atletismo brasileiro. Campeã olímpica em Pequim-2008, bi pan-americana e por duas vezes a detentora da melhor marca em uma temporada de competição (7,26m em 1999 e 7,06m em 2003). Ela garante, no entanto, que mantém a sede por novas conquistas.

‘A minha vontade é sempre vencer. Quero buscar o tricampeonato pan-americano, quero ser tri’, comentou com firmeza, em coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, após treinamento no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, em São Paulo.

Maurren ainda demonstrou carinho ao lembrar do seu primeiro ouro na competição, em Winnipeg-99, quando não tinha o mesmo reconhecimento que acabou por adquirir na sequência de sua carreira.

‘Eu costumo dar sorte no Pan. Em Winnipeg consegui ir bem, consegui até uma medalha nos 100m com barreiras (foi a segunda colocada), ganhei meu primeiro ouro. No Rio também fui muito bem. Espero manter essa média lá no México’, rememorou.

Sobre as possíveis rivais na briga por um pódio, a atleta elogiou o nível da competição e apontou caribenhas e americanas como principais adversárias na briga pelo tri.

‘Não vejo uma queda de nível em relação ao Mundial (disputado em agosto, em Daegu, Coreia do Sul), até porque a escola de saltos aqui nas Américas é muito forte. E nesse meio você tem sempre as cubanas, tem uma menina das Bahamas que vem muito bem. Além de qualquer americana que for’,avaliou.

Sobre o fato de os Estados Unidos não levarem a sua equipe principal para o Pan, a defensora do título não viu isso como um facilitador para a prova. ‘Elas têm três que saltam 7 metros, três que saltam 6,90m, mais três que saltam 6,80m. Então não dá para subestimar. Qualquer americana que vier me deixa preocupada (risos)’, completou.