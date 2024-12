Campanha da Fiel para quitar Neo Química Arena avança: riscos e benefícios

Uma iniciativa inédita no futebol brasileiro tomou forma virou o assunto do fim da semana passada: a torcida do Corinthians, por meio da organizada Gaviões da Fiel e com aval da diretoria, lançou uma “vaquinha” online com o objetivo de arrecadar 710 milhões de reais para quitar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena. O projeto teve início na quarta, 27, e até agora a mobilização superou a marca de 23 milhões, demonstrando a força da Fiel Torcida.

O site oficial da campanha disponibiliza um sistema de doações via Pix a partir de 5 reais. Para participar, os torcedores precisam realizar um cadastro com informações pessoais e, ao final, recebem um certificado virtual. O prazo inicial para alcançar a meta é de seis meses, com possibilidade de extensão caso necessário. A conta para as doações é da própria Caixa Econômica Federal, garantindo a transparência do processo.

Opiniões divididas

A iniciativa, embora louvável pela demonstração de amor à camisa e poder de mobilização da torcida corintiana, divide opiniões entre especialistas em marketing esportivo e gestão financeira. “No entanto, ao transferir, se o entendimento for de transferência de responsabilidade financeira para os torcedores, a iniciativa pode gerar críticas e levantar questionamentos sobre a eficiência da gestão do clube”, diz Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM “Além disso, há o risco significativo de a meta não ser atingida, o que poderia expor fragilidades na administração e resultar em frustração entre os torcedores.”

Existe também discutem a possibilidade de empresas e patrocinadores participarem da campanha, o que poderia aumentar consideravelmente a arrecadação. A participação de marcas fortes, desde que alinhada com os valores do clube e da torcida, pode gerar benefícios para ambas as partes. “Participar poderia gerar maior visibilidade, alinhamento com a cultura de torcida e aumento da percepção positiva junto a consumidores corintianos”, diz Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios. “Contudo, para empresas, é essencial que haja transparência e clareza no impacto da campanha, pois a associação com uma dívida de longo prazo pode trazer riscos reputacionais, caso o clube não demonstre avanços concretos na quitação do débito.”

A campanha da Fiel para quitar a Neo Química Arena é, sem dúvida, um marco na história do futebol brasileiro. Resta saber se a paixão da torcida será suficiente para superar os desafios financeiros e transformar esse sonho em realidade.