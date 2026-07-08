Camisa 10 da Espanha rejeita favoritismo na Copa do Mundo

A seleção espanhola de futebol chegou a Los Angeles na madrugada desta quarta-feira, 8, e já começou a preparação para o confronto contra a Bélgica, sexta-feira, 10, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A mudança de ares foi bem-vinda. Hospedada em um resort voltado para jogadores de golfe, a poucos minutos do oceano Pacífico, a delegação espanhola agora aproveita temperaturas amenas, em torno de 21°C, bem diferentes dos mais de 39°C enfrentados em Dallas, no Texas, de onde a equipe acabou de sair após eliminar Portugal.

Los Angeles também traz boas lembranças pois foi ali, há seis dias, que a Espanha fez sua melhor partida na Copa. Com uma atuação magistral do meia Rodri, a vitória incontestável de 3 a 0 sobre a Áustria não só classificou o time para as oitavas como credenciou a equipe como favorita ao título, o que vinha sendo posto em dúvida depois de uma fase de grupos sem brilho.

Os espanhóis fizeram um treino fechado à imprensa durante a tarde, e o atacante Dani Olmo falou aos jornalistas antes de ir aproveitar a folga pelo restante do dia. Mas não quis discutir o favoritismo no torneio. “Estamos pensando única e exclusivamente no jogo das quartas de final do Mundial. Para chegar às semifinais e final, antes temos que vencer um grande adversário”.

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Olmo também comentou a sequência invicta da seleção, que já soma inéditos 35 jogos sem derrota. “Não era um objetivo que tínhamos, mas é algo do qual nos orgulhamos muito. Ficamos felizes com essa sequência, e queremos mantê-la até a final da Copa”.

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Para chegar lá, precisarão passar pela Bélgica, que também não brilhou na fase de grupos, mas chega nas quartas de final com uma vitória maiúscula de 4 a 1 sobre os anfitriões dos Estados Unidos. O técnico Rudi García provocou uma renovação no time ao deixar no banco De Bruyne e Doku e foi recompensado com uma atuação de gala e dois gols de De Ketelaere.

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A partida acontece na sexta-feira, 10, no estádio de Los Angeles, às 16h (de Brasília).

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