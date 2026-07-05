Calor castiga a seleção da Espanha na véspera do duelo contra Portugal

O calor é tanto no Texas que os espanhóis Marcos Llorente, Pubill e Ferran ficaram de sunga no campo do Cotton Bowl, em Dallas, na véspera da partida contra Portugal pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O termômetro marcava 33°C, mas a sensação térmica passava dos 43°C no gramado.

Os 26 convocados participaram normalmente das atividades, sem desfalques. Quatro jogadores saíram do jogo contra Áustria, nos 16 avos, com dores. Mas Porro, Laporte, Nico Williams e Lamine Yamal se juntaram ao restante do elenco depois de uma preparação especial na academia.

Depois do treino, o vencedor da Bola de Ouro Rodri negou estar especialmente preocupado com o time de Portugal, pois sente que a Espanha está à altura do desagio. “Para mim, o melhor meio-campo é o nosso”, afirmou. “É óbvio que eles têm um time sensacional, mas estamos prontos”.

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A Espanha enfrenta Portugal nesta segunda-feira, 6 de julho, às 16h (de Brasília), no estádio de Dallas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

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