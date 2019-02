Huntington Beach, na Califórnia, uma das praias americanas preferidas pelos surfistas, entrou para o Guinness Book no último sábado ao registrar dois recordes de uma só vez: o de “maior prancha de surfe do mundo” e de “maior número de pessoas pegando uma onda ao mesmo tempo”. A prancha de 42 pés (12,8 metros) acomodou 66 pessoas, que “surfaram” durante 12 segundos. Entre as atrações do evento estavam Brett Simpson e Lakey Peterson, ambos vencedores do US Open de surfe.

(Da redação)