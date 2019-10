A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 3, o aguardado calendário de competições para 2020, com diversas novidades, incluindo o encurtamento dos Estaduais e uma nova taça, a Supercopa do Brasil. Criticada por desfalcar clubes nacionais, ano após ano, com convocações da seleção brasileira, a entidade prometeu solucionar o problema – o que, na prática, não ocorreu.

A temporada irá de 19 de janeiro a 6 de dezembro. Ao contrário do que ocorreu neste ano, não haverá paralisação do Brasileirão durante a Copa América, que acontece entre junho e julho na Colômbia e na Argentina. Por isso, os atletas de clubes brasileiros convocados podem perder até nove rodadas do torneio nacional.

A promessa feita pelo presidente da entidade, Rogério Caboclo, e pelo coordenador de seleções, Juninho Paulista, de abolir as partidas de campeonatos nacionais durante as chamadas Data Fifa foi cumprida, mas ainda há graves inconvenientes envolvendo as convocações da seleção.

No ano que vem, têm início as Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar-2022 e há rodadas marcadas para dois ou até um dia antes de jogos do Brasileirão. A final da Copa do Brasil, por exemplo, antecipada para 16 de setembro para não concorrer com a reta final do Brasileirão e da Libertadores, acontece dois dias depois de um jogo da seleção nas Eliminatórias.

“Conseguimos definitivamente liberar as Datas FIFA, para que partidas de clubes e seleção não se sobreponham. Não podemos concorrer com nós mesmos”, ressaltou Rogério Caboclo, em nota, sem citar os novos inconvenientes de 2020. “É uma construção complexa para conciliar Datas FIFA, competições continentais, competições nacionais e os campeonatos estaduais”, completou Manoel Flores, diretor de competições da CBF.

A principal novidade foi o retorno da Supercopa do Brasil, competição realizada em 1990 e 1991, que reúne os campeões das últimas edições da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no dia 19 de janeiro, em local a ser anunciado, como última data da pré-temporada. O Athletico Paranaense, vencedor da Copa do Brasil, já está garantido.

Calendário da CBF em 2020

Supercopa do Brasil: 19 de janeiro

Estaduais: de 22 de janeiro e 26 de abril.

Copa do Brasil: de 5 de fevereiro a 16 de setembro

Brasileirão Série A: 3 de maio a 6 de dezembro