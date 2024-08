Calderano desaba em choro após derrota, mas já pensa no futuro

A cada ponto do francês Félix Lebrun na disputa pela medalha de bronze no tênis de mesa, neste domingo, 4, a fisionomia e o psicológico de Hugo Calderano foram minguando. Ao final da partida, no túnel onde teria que conversar com jornalistas, o brasileiro não se aguentou: tapou a cabeça com uma toalha e desabou em choro.

“Conseguir uma medalha é meu grande objetivo há muitos anos, desde que comecei a jogar. Acho que essa decepção mostra o quanto de esforço eu coloco. Todas as escolhas que eu faço na minha vida são pelo tênis de mesa. Moro longe da minha família há muitos anos, treino sete dias por semana”, disse o brasileiro.

Apesar da frustração, ele não abaixou a cabeça. E ele está certo: com ou sem medalha, é a melhor campanha da história de um brasileiro no tênis de mesa, superando a marca que ele mesmo bateu em Tóquio.

“Vou ficar triste por dias, semanas e meses. Mas vou voltar e tentar de novo, não existe outro cenário”.