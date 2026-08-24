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Esporte

Caitlin Clark bate recorde na vitória do Indiana Fever sobre o Chicago Sky

Armadora ajuda time a encerrar sequência de derrotas e elimina adversário da briga pelos playoffs

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h35
Jogadora de basquete com uniforme branco e preto Fever 22 e tênis amarelos, em quadra azul, com público aplaudindo ao fundo
Clark converteu oito cestas de três pontos — um recorde pessoal — das 18 que a equipe de Indiana acertou, estabelecendo um recorde da franquia -  (Michael Reaves/Getty Images)
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Caitlin Clark bate recorde na vitória do Indiana Fever sobre o Chicago Sky Priorizar nos meus resultados Google

Na noite de domingo, 23 de agosto de 2026, o Indiana Fever superou o Chicago Sky por 113 a 90, em partida disputada em Chicago. Impulsionado por uma grande atuação da armadora Caitlin Clark, o Fever encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas e fechou uma turnê de cinco jogos fora de casa com três vitórias e duas derrotas. O resultado, somado à vitória do Washington na mesma noite, eliminou matematicamente o Chicago Sky da disputa por uma vaga nos playoffs da WNBA.

Mesmo sem a pivô Aliyah Boston, desfalque por lesão na perna direita, o Fever manteve um ritmo ofensivo forte. Clark anotou 37 pontos e distribuiu 10 assistências, convertendo oito arremessos de três — maior marca da carreira — e ajudando a equipe a estabelecer o recorde da franquia, com 18 cestas de três pontos em uma única partida. Kelsey Mitchell também brilhou no ataque, com 30 pontos, enquanto Lexie Hull (14 pontos) e Makayla Timpson (12 pontos) completaram o quarteto de destaques do Indiana.

Do lado do Chicago Sky, que chegava embalado por três vitórias consecutivas, os melhores momentos vieram de Natasha Cloud (16 pontos e sete assistências) e Azura Stevens (14 pontos e oito rebotes).

O jogo se definiu no terceiro quarto, quando o Fever emplacou uma parcial de 13 a 2 para abrir vantagem de 71 a 60: Clark iniciou a arrancada com uma cesta de três, Mitchell converteu oito pontos seguidos, e a própria Clark fechou a sequência com um arremesso curto a 4min31s do fim do período. No último quarto, uma bandeja invertida de Hull ampliou a vantagem para 97 a 82, a 4min37s do encerramento.

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A partida também teve momentos de tensão dentro e fora de quadra. Foi o primeiro confronto entre as equipes desde que Sophie Cunningham, do Fever, sofreu uma falta dura de DiJonai Carrington, em 8 de agosto — desta vez, Cunningham atuou por mais de 11 minutos e marcou três pontos, enquanto Carrington ficou 18 minutos em quadra e anotou sete pelo Sky. Nas arquibancadas, o ex-pivô da NBA Enes Kanter Freedom foi expulso do ginásio no terceiro quarto, após confronto verbal com Natasha Cloud.

Na sequência da WNBA, o Chicago Sky visita o Connecticut na terça-feira à noite, enquanto o Indiana Fever volta a jogar em casa na sexta-feira, diante do Connecticut Sun.

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