Cairo Santos, único brasileiro na NFL, assina com novo time

O kicker Cairo Santos foi anunciado como nova contratação do New York Jets na última quinta-feira, nas redes sociais da equipe. O brasileiro foi dispensado pelo seu ex-time, Kansas City Chiefs, pelo qual atuou por três temporadas. Uma lesão na virilha o fez perder vários jogos da última temporada da NFL. Cairo chegou a fechar contrato com o Chicago Bears, porém, também foi dispensado por causa da lesão.

Nascido em Limeira, interior de São Paulo, o jogador vai substituir o americano Chandler Catanzaro como kicker dos Jets. Cairo entrou na NFL em 2014 e sustenta o posto de primeiro e único brasileiro na liga de futebol americano. Cairo Santos vai tentar ajudar o time novaiorquino a voltar aos playoffs, algo que não conseguem desde 2010.