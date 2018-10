Cairo Santos assina contrato e Brasil volta a ter representante na NFL

O Los Angeles Rams anunciou a contratação do brasileiro Cairo Santos nesta terça-feira, em suas redes sociais. O kicker brasileiro retornará à NFL após mais de um ano sem participar de jogos oficiais e, com isso, o Brasil voltará a ter um representante na principal liga de futebol americano.

Cairo estreou na NFL em 2014 e viveu sua melhor fase no Kansas City Chiefs, onde participou de 51 partidas. O atleta de Limeira (SP), no entanto, teve lesões na virilha nos últimos anos, o que acabou comprometendo seu rendimento em campo e, consequentemente, teve influência em sua dispensa dos Chiefs, Chicago Bears e New York Jets.

O Brasil teve outros atletas na NFL, como Leandro Veal, Breno Giacomini, Maikon Bonani e Raiam dos Santos, todos com pouco sucesso.

(Com Gazeta Press)