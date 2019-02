Caio Vaz fatura o mundial de stand-up paddle wave

Depois de ficar com o segundo lugar nas últimas duas temporadas, o carioca Caio Vaz garantiu nesta quinta-feira seu primeiro título mundial de stand-up paddle wave, em Huntington Beach, na Califórnia (EUA). A conquista veio após o havaiano Zane Schweitzer – único com chances de ultrapassar Caio no ranking – ser eliminado na semifinal pelo taitiano Poeinaki Raioha e Caio avançar à final do US Open, última etapa do circuito. Na final, o brasileiro não conseguiu superar Raioha, mas, assim, levou o título mundial com uma campanha de três vices nas três etapas do ano.

É a terceira vez que um brasileiro vence o mundial de SUP Wave, modalidade parecida com o surfe, mas que utiliza o remo para potencializar as manobras. A disputa ocorre em baterias por tempo, em que os juízes avaliam os desempenhos dos atletas em cada onda. O santista Leco Salazar faturou o caneco em 2012 e Nicole Pacelli venceu logo no primeiro ano da categoria feminina, em 2013.

(Da redação)