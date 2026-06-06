O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), celebrou a vitória de Luís Guto Miguel, seu conterrâneo, na edição juvenil de simples masculino do Roland Garros, o campeonato francês de tênis. O jogador de 17 anos se tornou o primeiro da história do Brasil a conquistar o título do Grand Slam Juvenil, neste sábado, 6. “Que orgulho de você, Guto. Goiás e o Brasil inteiro celebram com você!”, escreveu Caiado em uma rede social.

O ex-governador de Goiás chamou atenção para o feito histórico do jogador. “Campeão! Luis Guto Miguel conquistou Roland Garros e fez história. Um jovem goiano de 17 anos no topo do tênis mundial juvenil”, disse. Guto é natural de Goianésia (GO), município com cerca de 74 mil habitantes e localizado no centro do estado, a 165 km da capital Goiânia. Ele cresceu vendo o pai e o irmão jogando tênis e iniciou seu treinamento ainda quando criança.

Guto derrotou o americano Michael Antonius, de 16 anos de idade, por 6/3 e 6/4, na final do torneio. A partida ocorreu na quadra Simonne Mathieu, em Paris. Antes deste sábado, três brasileiros haviam chegado à final do Grand Slam Juvenil, mas nenhum tinha vencido o torneio.

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Com a vitória, o brasileiro passou a ocupar a liderança do ranking mundial juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). A última vez que um brasileiro ocupou essa posição foi com o craque João Fonseca, em 2023. Guto demonstra com a vitória que pode em pouco tempo fazer a transição para o profissional. O brasileiro dedicou seu título a um de seus técnicos, Kike Granjeiro.