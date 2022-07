Cadeiras do antigo Pacaembu são vendidas a partir de 1.499 reais

Em uma campanha promovida pela rede de varejo de móveis e decoração Tok&Stok, as tradicionais cadeiras do estádio do Pacaembu, em São Paulo, estão à venda. Por preços que variam entre 1.499 e 1.799 reais, é possível comprar pela internet ou em loja física as peças originais do antigo estádio municipal, que foi privatizado em 2019 e atualmente passa por reformas, com previsão de reinauguração no fim do ano que vem.

Segundo o site da empresa, todo o lucro obtido com as vendas será revertido para a Fundação Gol de Letra, organização não-governamental voltada para a formação e educação de crianças e jovens em condição de vulnerabilidade social. Às 11h da manhã desta quarta-feira, 27, alguns modelos de cadeiras já estavam quase esgotados no site da Tok&Stok.

De acordo com a rede de lojas, “a campanha tem por objetivo dar um novo propósito e reutilizar as peças e materiais que seriam descartados com as obras no estádio do Pacaembu, mantendo ou até mesmo elevando a qualidade do produto original”. A empresa avisa ainda que as cadeiras podem chegar com “desgastes naturais”, como desbotamento, números apagados, rachaduras, arranhões e buracos.

Nas redes sociais, críticas surgiram em relação à decisão de vender as cadeiras do antigo estádio municipal na rede privada.

Juraram que era só a demolição do tobogã e era choradeira de “românticos”. Continua após a publicidade Bom, a destruição de um dos maiores patrimônios do futebol tá aí. Parabéns aos defensores da privatização do Pacaembu. https://t.co/MPuysiujis — Felipe Mascari  (@felipemascari) July 27, 2022

O consórcio que ganhou a concessão do estádio por 111 milhões de reais, conquistando o direito de administrar o complexo esportivo do Pacaembu por 35 anos, é formado pelas empresas Progen (Projetos Gerenciamento e Engenharia S/A) e Savona Fundo de Investimento e Participações. O tradicional “tobogã”, como era achamada a arquibancada atrás do gol sul, foi demolido no ano passado e dará lugar a um edifício que abrigará espaços como restaurantes, escritórios e um hotel de luxo.